Суд заарештував по 50,3% українських "дочок" Ferrexpo у справі "ФіК" проти Жеваго, Ferrexpo нагадало про зняття подібних арештів у минулому

Господарський суд Києва за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заарештував активи власника АТ "Банк "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго в рамках забезпечення позову про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Згідно з пресрелізом Фонду у вівторок, відповідне рішення ухвалив Господарський суд Києва за заявою ФГВФО про забезпечення позову, йдеться про 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК" і ТОВ "Біланівський ГЗК", які опосередковано належать Костянтину Жеваго через Ferrexpo.

При цьому уточнюється, що, ухвалюючи це рішення, суд врахував надане Фондом підтвердження того, що відповідач упродовж тривалого часу намагався у різний спосіб приховувати факт володіння належного йому майна, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги ФГВФО до Жеваго.

Крім того, суд заборонив іншим пов'язаним із ним компаніям відчужувати зазначені активи.

"Це рішення - черговий крок щодо захисту інтересів кредиторів банку "Фінанси і Кредит", - наголосив заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков, якого цитує пресслужба.

За його словами, наразі позов Фонду до власника банку перебуває в першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи було збережено в повному обсязі, а згодом їх можна було б спрямувати на відшкодування завданих кредиторам банку збитків.

"Велике значення мало те, що Високий суд Англії та Вельсу під час розгляду справи за позовом Фонду проти власника банку дійшов висновку, що існує достатньо підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго", - зазначив Новіков.

Зі свого боку гірничорудна компанія Ferrexpo в біржовому повідомленні ввечері у вівторок наголосила, що у неї немає і ніколи не було наміру передавати зазначені пакети акцій будь-кому.

"У будь-якому разі, компанія раніше успішно оскаржила аналогічний арешт (заморожування) акцій, застосований до акцій, що належать Ferrexpo AG у Ferrexpo Poltava Mining ("Полтавський ГЗК"). Більш детальну інформацію про попередній арешт акцій можна знайти в пресрелізах Компанії від 31 січня 2020 р., 6 жовтня 2020 р. і 30 листопада 2020 р., а також у відповідних розкриттях у річній і проміжній фінансовій звітності компанії", - зазначила Ferrexpo.

ФГВФО уточнив, що подав позов до госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн 4 січня 2023 року. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує Фонд. 1 березня 2023 року ФГВФО подав заяву про забезпечення позову, яку суд задовольнив.

Чергове засідання Госпсуду Києва у цій справі відбудеться 13 березня 2023 року.

Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО ухвалив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого був народний депутат Верховної Ради VIII скликання та виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Жеваго.

У березні 2016 року ліквідатор банку звернувся із заявою про злочин через списання з коррахунків у Meinl Bank AG і Bank Frick & Co AG коштів банку на $113 млн нібито за неповернення компанії Nasterno Commercial Ltd. кредитів цим банкам під заставу на коррахунках ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

За цим епізодом у вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому власнику банку, а в липні 2021-го оголосило його в міжнародний розшук. У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті "Куршавель" (Франція) за запитом про екстрадицію, проте потім відпустили під заставу.