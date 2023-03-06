Україна візьме участь у проєкті переведення російських реакторів ВВЕР на європейських АЕС на ядерне паливо Westinghouse - ДНТЦ ЯРБ

Держпідприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) візьме участь у проєкті APIS, що передбачає заміну російського постачальника ядерного палива "ТВЕЛ" на американську Westinghouse Electric Company для реакторів радянського виробництва ВВЕР на європейських АЕС.

"Проєкт APIS насамперед передбачає розробку конструкції палива нового покоління та регуляторної документації для його впровадження на реакторах типу ВВЕР європейських країн, які прагнуть зменшити, а то й усунути залежність від Росії", - повідомив ДНТЦ ЯРБ на своєму сайті.

Як пояснили на держпідприємстві, проєкт APIS реалізується за фінансової підтримки Єврокомісії. Він спрямований на впровадження безпечного постачання палива Westinghouse для реакторів і ВВЕР-440, і ВВЕР-1000. Проєкт розрахований на три роки. За цей час планується розробити всю необхідну регуляторну документацію для ліцензування та завантаження палива Westinghouse в активні зони ВВЕР європейських АЕС.

Стартова зустріч щодо проєкту APIS відбулася наприкінці лютого 2023 року у Вестеросі (Швеція) в офісі Westinghouse Electric Sweden (WES).

ДНТЦ ЯРБ у межах APIS виконуватиме роботи в межах семи з 11 робочих пакетів та очолить робочий пакет, за яким вивчатиметься вплив упровадження палива нового покоління на довготермінову експлуатацію енергоблоків. Також очікується участь фахівців ДНТЦ ЯРБ у діяльності з розповсюдження знань.

Як нагадали в центрі, Україна має унікальний досвід диверсифікації палива для реакторів типу ВВЕР-1000. Наразі сім активних зон реакторів ВВЕР-1000 завантажені паливом Westinghouse.

"На черзі - енергоблоки ВВЕР-440 №№1, 2 Рівненської АЕС. Прогнозується, що навесні вже другий енергоблок запрацює з паливом американської компанії в активній зоні", - доповнили в ДП.

За інформацією центру, наразі підготовчі роботи з упровадження американського палива виконуються, зокрема, на АЕС Козлодуй (Болгарія).

Крім того, для подальшої реалізації проєкту Westinghouse та іспанська Enusa уклали угоду про співпрацю з виробництва палива для ВВЕР-440.

"Enusa планує завершити будівництво виробничої лінії для нового палива на заводі в Хузбадо та отримати ліцензію цьогоріч, що дозволить постачання палива вже на початку 2024 року", - зазначили в ДП.

Передбачається, що Westinghouse і Enusa вироблятимуть паливо на своїх заводах у Вестеросі та Хузбадо.

Серед переваг палива Westinghouse у ДНТЦ ЯРБ назвали його високу технологічність: у разі розгерметизації окремих паливних елементів американського виробництва їх можна замінити та повернути паливну касету в експлуатацію, тоді як російські збірки, залишок яких ще допрацьовуватимуть свій ресурс на АЕС України, в таких ситуаціях стають непридатними для подальшого використання.

Крім того, паливо Westinghouse дасть змогу збільшити потужність енергоблоків АЕС до 105-110%, констатували в центрі.