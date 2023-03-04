Кабмін ухвалить рішення про більшу бюджетну стійкість місцевих громад

У березні Кабінет Міністрів України підготує рішення для бюджетної стійкості місцевих громад, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Щойно у Львові завершилося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Це було сьогодні дуже представницьке зібрання. Були керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад. Зі всієї нашої країни – усіх регіонів, усіх частин", - сказав він.

За словами президента, головними питаннями були "безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання. Антикорупція".

"Все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки наших людей – в усіх сенсах слова "безпека", - наголосив він.

"Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді", - повідомив Зеленський.

"Сьогодні ж Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналось із засіданням Конгресу, затвердив Державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству – більше можливостей для взаємодії з державою", - зазначив він.