Економіка

07:43 04.03.2023

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $282,8 млн

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Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $282,8 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня знизився до $282,8 млн із $595,5 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 27 лютого до 3 березня 2023 року він придбав $6,6 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $289,4 млн порівняно з $605,2 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще відразу на 0,65 грн - до близько 39 грн/$1. Востаннє так дешево долар коштував наприкінці липня минулого року - перед девальвацією Нацбанком офіційного курсу на 25%, до 36,57 грн/$1.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $58,9 млн, тоді як продав $5 млрд 748,3 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в лютому знизився до $2,43 млрд порівняно з $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні, що, однак, більше за показники листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн, а в січні збільшилися ще на 5%, або на $1,4 млрд - до $29,922 млрд.

 

 

Теги: #економіка #інтервенції

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