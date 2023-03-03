АМУ просить Кабмін компенсувати з держбюджету підприємствам тепло- та водопостачання різницю у тарифах на загальну суму 36 млрд грн - Кличко

Підприємствам тепло- та водопостачання України необхідно компенсувати з держбюджету різницю в тарифах на суму 36 млрд грн, саме такий розмір заборгованості перед комунальними підприємствами на січень 2023 р., заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

У п'ятницю у Києві відбулося засідання Правління Асоціації міст України.

Протягом опалювальних сезонів 2021-2022 років та 2022-2023 років тарифи на послуги теплопостачання та гарячого водопостачання для побутових споживачів не змінювалися. Підставою для мораторію на підвищення тарифів було укладено 30 вересня 2021 року між Асоціацією міст України, Кабінетом Міністрів України, Офісом президента України та НАК "Нафтогаз України" Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання в опалювальному періоді 2021/2022, а також закон України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їхнього функціонування" №2479-IX від 29 липня 2022 року.

Разом із мораторієм на підвищення тарифів також передбачалася компенсація збитків підприємствам, які надають комунальні послуги, за рахунок коштів державного бюджету. За розрахунками Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, заборгованість різниці в тарифах перед комунальними підприємствами тепло- та водопостачання країни на січень 2023 року становить 36 млрд грн.

Оскільки з державного бюджету в 2022 та 2023 роках кошти не виділялися, Правління Асоціації міст України після обговорення проблем сфери із керівництвом НАК "Нафтогаз" прийняло відповідне звернення до уряду.

"Для забезпечення безперебійного та якісного надання послуг населенню підприємствами тепло- та водопостачання, стійкого завершення опалювального сезону 2022/2023 років та підготовки до наступного опалювального сезону необхідно невідкладно направити 36 млрд грн із держбюджету на компенсацію збитків відповідним підприємствам", - заявив Кличко.

Він також повідомив, що до Асоціації міст України вступило ще 7 членів, тепер у ній 1009 громад.

"Сьогодні наше Правління схвалило рішення про включення ще семи нових членів до Асоціації міст України. З їх прийняттям вже 1009 громад спільно працюватимуть в рамках Асоціації. Це свідчить про консолідацію місцевого самоврядування", – сказав Кличко після засідання правління АМУ, яке відбулося в Києві.

Голова АМУ не уточнив, які саме міста стали новими членами Асоціації.

За його словами, протягом року з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну АМУ продовжує об'єднувати зусилля місцевого самоврядування України, забезпечувати комунікацію громад з органами центральної влади та здійснює велику роботу із забезпечення мешканців громад гуманітарною допомогою.

Кличко також зазначив, що АМУ координує співпрацю міст та селищ з міжнародними партнерами для відновлення України вже сьогодні та майбутнього оновлення всіх українських територій.