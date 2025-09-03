Уряд за липень компенсує 135,9 млн грн за придбану аграріями вітчизняні с/г техніку та обладнання

Кабінет міністрів компенсує агровиробникам за липень 135,9 млн грн за 530 заявками на компенсацію вартості 972 одиниць агротехніки та обладнання вітчизняного виробництва, яких було придбано на загальну суму понад 652 млн грн (з ПДВ), повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"У липні аграрії подали заявки на часткову компенсацію вартості майже тисячі одиниць агротехніки та обладнання. В переліку покупок є продукція всіх 160 виробників-учасників програми. Програма стимулює додатковий попит для всіх підприємств: від великих заводів до ФОПів, які працюють легально та мають у своїй продукції не менше 60% української складової. Це означає нові робочі місця, вчасну сплату податків, підтримку суміжних галузей", — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Серед придбаного у липні обладнання вітчизняного виробництва: борони різних типів, устаткування для ферм, комплекти для крапельного зрошення польових культур, конвеєри, сівалки, зерносушарки, машини для розкидування зерна, вакуумні напівпричепи-цистерни та багато іншого.

У Мінекономіки уточнили, що загалом протягом поточного етапу програми (грудень 2024 – липень 2025) аграрії придбали 5 256 одиниць сільгосптехніки та обладнання на загальну суму 3,7 млрд грн (з ПДВ). Компенсація від держави склала 777,9 млн грн.

Міністерство нагадало, що компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яке має не менше 60% української складової. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – діють спеціальні умови. Перелік агротехніки та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті Мінекономіки. Станом на вересень у переліку – 13 997 технічних найменувань від 160 виробників.

Як повідомлялося, на початку квітня Кабінет міністрів змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). До програми можуть долучитися всі агровиробники, які мають реєстрацію в ДАР - від тих, хто вирощує, до тих, хто збирає чи переробляє продукцію.

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.