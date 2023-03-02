Економіка

20:20 02.03.2023

Держборг України в січні зріс на 4,6%

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Держборг України в січні зріс на 4,6%

Сукупний державний борг України в січні збільшився на 4,55%: у доларовому еквіваленті на $5,06 млрд - до $116,44 млрд, у гривневому - на 185,35 млрд грн, до 4,26 трлн грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з ними, прямий держборг за минулий місяць збільшився на 4,7% - до $106,4 млрд, або до 3,89 трлн грн, і становив 91,4% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Повідомляється, що зовнішній прямий борг зріс на $3,97 млрд - до $67,56 млрд, тоді як внутрішній прямий борг - на 30,77 млрд грн, до 1,42 трлн грн (еквівалент $38,84 млрд).

Сукупний зовнішній держборг України в січні 2023 року збільшився на 5,9%, або на $4,23 млрд, - до $75,63 млрд, тоді як сукупний внутрішній - на 2,1%, або на 30,6 млрд грн, - до 1,49 трлн грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу за січень збільшилася з 64,1% до 65,0%.

"Головна причина зростання заборгованості - залучення першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС. 5/6 зростання держборгу в січні припадає на збільшення зовнішньої заборгованості", - прокоментував дані голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі, відзначивши пільговий характер кредиту ЄС.

За його словами, завдяки реструктуризації комерційного боргу та відстроченню, наданому Паризьким клубом, за два місяці 2023 року на обслуговування держборгу пішло 12,6 млрд грн, що у 2,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, навантаження на економіку як для війни залишається помірним, вважає Гетманцев: за підсумками 2022 року відношення держборгу до ВВП оціночно становило 84,4%, а, за прогнозами МВФ і НБУ, в середньостроковій перспективі не вийде за межі 100%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець січня зросла до 24,58%, канадських доларах - до 1,26%, тоді як в американських доларах знизилася до 28,68%, СПЗ - до 12,56%, єні - до 0,88%, британських фунтах - до 0,02%, а в гривні - до 32,02%.

Відомство також уточнило, що 68,51% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 12,56% прив'язано до ставки МВФ, 6,16% - до SOFR, 3,17% - до Libor, 2,38% - до EURIBOR.

Ставка ще за 3,41% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 3,47% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку, найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповує в рамках емісійного фінансування бюджету.

Нарешті 0,35% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

 

Теги: #статистика #держборг

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