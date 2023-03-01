Місія МВФ щодо майбутньої програми з Україною працюватиме у Варшаві з 8 до 15 березня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Марченко пояснив, що в Раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі країни, на жаль, зі 180-ти підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трохи попрацювати, зокрема і всередині цієї організації", - зазначив глава Мінфіну.

Він наголосив, що українська сторона активно працює над цим.

"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з Фондом", - заявив Марченко.

За його словами, поки що йдеться про чотирирічну програму, завданням якої є провести необхідну корекцію політик, щоб Україна, яка сьогодні 50% бюджету витрачає на військові видатки, а інші 50% фінансують за рахунок допомоги партнерів, після війни вийшла на рівень "більш-менш" самозабезпечення.

"Фонд поки що не висуває непідйомних умов, які ми не можемо виконати. Йдеться про програмні, базові речі - забезпечення монетарної та фіскальної стабільності, зменшення рівня дефіциту бюджету і забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет, а також хорошого держуправління і забезпечення найкращих корпоративних практик. І йдеться про програми антикорупційного характеру, які були традиційно частиною програм МВФ", - пояснив очільник Мінфіну.

За його словами, необхідно зрозуміти економічні перспективи України, яким чином подолати наявні економічні явища, тому окремі заходи можуть бути доволі жорсткими, однак йдеться не про податки.

Марченко зазначив, що деталі обговорюватимуть під час роботи місії.

"Немає поки що якихось критичних застережень, які ми не могли б зняти або не могли б обговорювати. Тобто рухаємося в щільному графіку, але є розуміння того, що кінцева мета має бути досягнута і ми матимемо програму", - наголосив міністр.

Він також додав, що реалізація програми з МВФ можлива тільки за умови продовження фінансової підтримки України країнами G7, оскільки коштів Фонду не вистачить, щоб покрити всі потреби, які "просто колосальні".

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування. Ця домовленість підлягає ще схваленню радою директорів Фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB вже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на кілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом приблизно $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, становить приблизно $5 млрд.