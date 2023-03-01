Економіка

20:33 01.03.2023

Місія МВФ щодо майбутньої програми з Україною працюватиме у Варшаві з 8 до 15 березня

3 хв читати
Місія МВФ щодо майбутньої програми з Україною працюватиме у Варшаві з 8 до 15 березня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Марченко пояснив, що в Раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі країни, на жаль, зі 180-ти підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трохи попрацювати, зокрема і всередині цієї організації", - зазначив глава Мінфіну.

Він наголосив, що українська сторона активно працює над цим.

"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з Фондом", - заявив Марченко.

За його словами, поки що йдеться про чотирирічну програму, завданням якої є провести необхідну корекцію політик, щоб Україна, яка сьогодні 50% бюджету витрачає на військові видатки, а інші 50% фінансують за рахунок допомоги партнерів, після війни вийшла на рівень "більш-менш" самозабезпечення.

"Фонд поки що не висуває непідйомних умов, які ми не можемо виконати. Йдеться про програмні, базові речі - забезпечення монетарної та фіскальної стабільності, зменшення рівня дефіциту бюджету і забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет, а також хорошого держуправління і забезпечення найкращих корпоративних практик. І йдеться про програми антикорупційного характеру, які були традиційно частиною програм МВФ", - пояснив очільник Мінфіну.

За його словами, необхідно зрозуміти економічні перспективи України, яким чином подолати наявні економічні явища, тому окремі заходи можуть бути доволі жорсткими, однак йдеться не про податки.

Марченко зазначив, що деталі обговорюватимуть під час роботи місії.

"Немає поки що якихось критичних застережень, які ми не могли б зняти або не могли б обговорювати. Тобто рухаємося в щільному графіку, але є розуміння того, що кінцева мета має бути досягнута і ми матимемо програму", - наголосив міністр.

Він також додав, що реалізація програми з МВФ можлива тільки за умови продовження фінансової підтримки України країнами G7, оскільки коштів Фонду не вистачить, щоб покрити всі потреби, які "просто колосальні".

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування. Ця домовленість підлягає ще схваленню радою директорів Фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB вже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на кілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом приблизно $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, становить приблизно $5 млрд.

 

Теги: #мвф #місія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 01.03.2023
Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи

Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи

13:35 24.02.2023
Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту фінансування держбюджету-2023 - прем'єр

Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту фінансування держбюджету-2023 - прем'єр

11:13 23.02.2023
В Україні завершилася секретна місія польських саперів, яка тривала майже п'ять місяців

В Україні завершилася секретна місія польських саперів, яка тривала майже п'ять місяців

07:11 21.02.2023
МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

21:01 20.02.2023
Україна сподівається на повноцінну програму з МВФ

Україна сподівається на повноцінну програму з МВФ

19:37 20.02.2023
Шмигаль обговорив із головою МВФ Георгієвою фінпідтримку України, розраховує на старт програми обсягом $15 млрд

Шмигаль обговорив із головою МВФ Георгієвою фінпідтримку України, розраховує на старт програми обсягом $15 млрд

19:19 20.02.2023
Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Георгієвою

Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Георгієвою

21:38 17.02.2023
Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

19:43 17.02.2023
Місію виконано – очільники НБУ та Мінфіну повертаються в Україну після зустрічі з МВФ

Місію виконано – очільники НБУ та Мінфіну повертаються в Україну після зустрічі з МВФ

13:51 13.02.2023
Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чистий збиток "Нафтогазу України" за підсумками 2022 р. становив майже 40 млрд грн

Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві - Зеленський на зустрічі з генсеком організації

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

ОСТАННЄ

КВБЗ поставив УЗ на держзамовлення 15 інклюзивних пасажирських вагонів

Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

Компанію "Auchan Україна" очолить Марта Труш

Держаудитслужба закликає дочекатися публічних результатів перевірки Міноборони

Рівень оплати послуг газорозподільних компаній РГК у 2022 р. становив 83%

Шмигаль обговорив із новим головою наглядової ради "Нафтогазу" бачення розвитку газовидобувної галузі в Україні

JYSK відкрив новий автономний магазин концепції 3.0 у Києві

Ротація групи експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС затримується на понад три тижні

"Газмережі" не братимуть на себе борги облгазів перед ОГТС України, питання має бути вирішене на законодавчому рівні – голова "Нафтогазу"

Чистий збиток "Нафтогазу України" за підсумками 2022 р. становив майже 40 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА