Економіка

10:49 01.03.2023

"Тедіс Україна" протестує проти арешту БЕБ її автопарку, оскаржуватиме це рішення

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Дистриб'юторська компанія "Тедіс Україна" не згодна з ініційованим Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештом більш ніж 450 одиниць її комерційного автопарку, нібито придбаних протиправним шляхом у результаті умисного ухилення від сплати податків.

Як повідомляється в офіційній заяві на її сайті в ніч на середу, "Тедіс Україна" оскаржуватиме це рішення в установленому порядку.

Компанія пояснила, що більшість автомобілів було закуплено до 2017 року, тоді як звинувачення стосуються нібито ухилення від сплати податків у 2020-2021 рр., тому "заявляти, що автомобілі було придбано нібито за несплачені податки, абсурдно".

"Тедіс Україна" наголошує, що сплачувала і сплачує всі податки та збори згідно з чинним законодавством і всі операції відображає у фінансовій та податковій звітності. Це підтверджується висновками аудитів та податкових перевірок. За період роботи з 2011 до 2021 року обсяг сплачених податків сягнув понад 12 млрд грн.

"Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Південне управління Офісу великих платників ДПС України провело планову податкову перевірку компанії щодо дотримання податкового та бюджетного законодавства за період 2017-2020 років. (...) З боку ДПС не виникло жодних претензій/зауважень щодо взаємин компанії та її контрагентів, у тому числі тих, які фігурують у кримінальній справі", - наголосив дистриб'ютор.

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора в січні повідомив гендиректору "Тедіс Україна" Тарасу Корніяченку про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. За інформацією прокуратури, компанія протягом 2020 року та першого півріччя 2021-го документально відобразила реалізацію тютюнових виробів на адресу трьох підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 1,17 млрд грн, тоді як реальний продаж продукції не відбувся. У подальшому ці підприємства з ознаками фіктивності документально відобразили в податковій звітності реалізацію інших товарів - м'ясної продукції та палива.

Отже, керівника тютюнової компанії обвинувачують в умисному ухиленні від сплати до державного бюджету податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн.

Зі свого боку "Тедіс" на своєму сайті заявив, що порушена проти його гендиректора кримінальна справа стосується низки суб'єктів господарсько-підприємницької діяльності, з якими компанія мала фінансово-господарські операції у 2020 році. У межах зазначеної справи БЕБ запитувало в компанії документи, що підтверджують фінансово-економічні відносини з контрагентами, які "Тедіс" надав.

Детективи БЕБ 28 лютого ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів і мікроавтобусів "Тедіс Україна", майно компанії вилучено для забезпечення відшкодування збитків у розмірі 270 млн грн, завданих державі незаконною діяльністю компанії. БЕБ встановило, що комерційний автотранспорт компанії було, імовірно, придбано протиправним шляхом у результаті умисного ухилення від сплати податків, його використовували для транспортування згаданих тютюнових виробів.

"Тедіс Україна" - одна з найбільших українських дистриб'юторських компаній з регіональною мережею із 32 структурних підрозділів і близько 45 тис. точок роздрібного продажу. Штат компанії до повномасштабного російського вторгнення налічував 2,3 тис. працівників.

Теги: #автопарк #беб #тедіс_україна

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