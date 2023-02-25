Сім торгових центрів готуються до відкриття 2023 року в Україні - UTG

Ринок торговельної нерухомості не зупинив розвиток в умовах війни, анонсовано відкриття семи торгових центрів у 2023 році, повідомила директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт констатувала, що після 24 лютого 2022 року всі оператори ринку комерційної нерухомості переглянули свої бізнес-плани.

На початку 2022 близько 20 торгових центрів анонсували своє близьке відкриття. Наприклад, по три ТРЦ готували до відкриття у Києві, Одесі та Хмельницькому, також по одному в Харкові, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Рівному, Ужгороді та Житомирі.

За фактом, за 2022 рік було відкрито лише дев'ять торгових центрів. Найбільше у Львові та області: Fabrik, "Епіцентр", "Лаз-695", "Майдан", "Будинок Інтер'єру". Також відкрито ТОЦ Lake Plaza у Києві, ТРЦ Pannonia в Ужгороді, Happy Mall у Рівному та ТРЦ "Прут" у Коломиї Івано-Франківської області.

"Інші, навіть уже готові до запуску, перенесли дату відкриття. Серед ризиків запуску ТРЦ у сьогоднішніх умовах, перш за все, стоїть можливість ракетних ударів і руйнувань через військові дії. Потім потрібно врахувати роботу практично з мінімальними орендними доходами, оскільки практично всі ТРЦ, крім хіба що розташованих в західній частині країни, через міграцію населення недорахувалися більшої частини своїх відвідувачів", - зазначила Локтіонова.

Але водночас, за словами керівника UTG, навіть в умовах військових дій на тих територіях, де немає гарячої фази та ризику для життя відвідувачів і співробітників, необхідно відкривати ТРЦ.

Експерт зазначає, що найближчим часом через активність бойових дій запусків нових ТРЦ не слід очікувати у східному та північно-східному регіонах країни.

"Зрозуміло, що у девелоперів немає можливості щось планувати, якщо щодня міста можуть бути під обстрілами та загрозою ракетних атак. Тому розвиток у секторі торговельної нерухомості співвідноситься з картою бойових дій. Але після закінчення військових дій наша країна має швидко відродитися і стати ще краще", - пояснила вона.

При цьому, за її словами, утрималася, а часом навіть зросла активність девелоперів торговельної нерухомості в західній Україні, особливо в таких містах, як Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, а також у прикордонному Ізмаїлі.

За даними Локтіонової, у квітні поточного року планується до запуску ТЦ "Одіс" в Ізмаїлі, його орендна площа (GLA) 2 тис. кв. м, загальна (GBA) 2,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року мають намір запустити ТРЦ Pokrovsky в Ізмаїлі (GLA 4,5 тис.кв.м, GBA 5,3 тис.кв.м) та масштабний проєкт ТРЦ Planeta Mall у Харкові (GLA 70 тис.кв.м, GBA 110 тис. кв.м).

На 2023 рік також анонсовано відкриття в Одесі ТЦ "Акварель" та "Меркурій", другої черги ТРЦ "Велес" в Івано-Франківську, ТОЦ "Темп" у Хмельницькому, ТЦ Vector у Трускавці та ТЦ Park у Дрогобичі Львівської обл.

При цьому наступного, 2024 року, перенесено відкриття ТРЦ White Lines у Києві (GLA 27 тис. кв. м, GBA 40 тис. кв. м). На кінець 2024 року анонсовано відкриття ТРЦ Proskyrov Plaza (Хмельницький) та ТРЦ Brigantina (Вінниця).

"Наразі, як ми й прогнозували раніше, найбільш затребувані формати – невеликі ТЦ районного формату площею 10-15 тис. кв. м. Саме такі об'єкти показали нині себе найстійкішими. Щодо шансів реалізації раніше заявлених великих проєктів у столиці, то до кінця війни рухів ніяких не буде", - констатувала Локтіонова.

Стосовно орендарів, то співвідношення системних і локальних гравців залежить від регіону та розміру проєкту, зазначила вона.

"Якщо ТРЦ розташований у місті з великою кількістю потенційних відвідувачів, має суттєві площі, які відповідають вимогам системних гравців, то в таких об'єктах їхня частка буде вищою, ніж у невеликих ТЦ (де раніше переважали локальні). Однак зараз на перший план вийшло питання безпеки (наскільки це можливо за нинішніх умов) розташування, тому багато системних гравців почали розглядати пропозиції про розміщення в торгових центрах у західних областях, які менш масштабні порівняно з тими, що побудовані в містах-мільйонниках", - пояснила Локтіонова.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м. комерційних площ в Україні.