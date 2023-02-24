Сім торговельних центрів готуються до відкриття у 2023 році в Україні - UTG

Ринок торговельної нерухомості не зупинив розвиток в умовах війни, анонсовано відкриття семи торговельних центрів у 2023 році, повідомила директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

Експертка констатувала, що після 24 лютого 2022 року всі оператори ринку комерційної нерухомості переглянули свої бізнес-плани.

На початку 2022 року близько 20 торговельних центрів анонсували своє близьке відкриття. Наприклад, по три ТРЦ готували до відкриття в Києві, Одесі та Хмельницькому, також по одному Харкові, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Рівному, Ужгороді та Житомирі.

За фактом за 2022 рік було відкрито лише дев'ять торговельних центрів. Найбільше у Львові та області: Fabrik, "Епіцентр", "Лаз-695", "Майдан", "Дім Інтер'єру". Також відкрито ТРЦ "Lake Plaza" в Києві, ТРЦ "Pannonia" в Ужгороді, Happy Mall у Рівному та ТРЦ "Прут" у Коломиї Івано-Франківської області.

"Решта, навіть уже готові до запуску, перенесли дату відкриття. Серед ризиків запуску ТРЦ у сьогоднішніх умовах насамперед стоїть можливість ракетних ударів і руйнувань через воєнні дії. Потім потрібно врахувати роботу практично з мінімальними орендними доходами, оскільки практично всі ТРЦ, крім хіба що тих, що розташовані в західній частині країни, через міграцію населення недорахувалися більшої частини своїх відвідувачів", - зазначила Локтіонова.

Але водночас, за словами керівника UTG, навіть в умовах воєнних дій на тих територіях, де немає гарячої фази і ризику для життя відвідувачів і співробітників, необхідно відкривати ТРЦ.

Експерт зазначає, що найближчим часом через активність бойових дій запусків нових ТРЦ не варто очікувати в східному і північно-східному регіонах країни.

"Зрозуміло, що девелопери не мають можливості щось планувати, якщо щодня міста можуть бути під обстрілами і загрозою ракетних атак. Тому розвиток у секторі торговельної нерухомості співвідноситься з картою бойових дій. Але після закінчення воєнних дій наша країна має швидко відродитися і стати ще кращою", - пояснила вона.

Водночас, за її словами, утрималася, а часом навіть зросла активність девелоперів торговельної нерухомості на західній Україні, особливо в таких містах, як Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, а також у прикордонному Ізмаїлі.

За даними Локтіонової, у квітні поточного року планується до запуску ТЦ "Одіс" в Ізмаїлі, його орендна площа (GLA) 2 тис. кв. м, загальна (GBA) 2,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року мають намір запустити ТРЦ "Pokrovsky" в Ізмаїлі (GLA 4,5 тис. кв. м, GBA 5,3 тис. кв. м) і масштабний проєкт ТРЦ "Planeta Mall" у Харкові (GLA 70 тис. кв. м, GBA 110 тис. кв. м).

На 2023 рік також анонсовано відкриття в Одесі ТЦ "Акварель" і "Меркурій", другої черги ТРЦ "Велес" в Івано-Франківську, ТРЦ "Темп" у Хмельницькому, ТЦ "Vector" у Трускавці і ТЦ "Park" у Дрогобичі Львівської обл.

При цьому на наступний 2024 рік перенесено відкриття ТРЦ "White Lines" у Києві (GLA 27 тис. кв. м, GBA 40 тис. кв. м). На кінець 2024 року анонсовано відкриття ТРЦ "Proskyrov Plaza" (Хмельницький) і ТРЦ "Brigantina" (Вінниця).

"Наразі, як ми і прогнозували раніше, найбільш затребувані формати - невеликі ТЦ районного формату площею 10-15 тис. кв. м. Саме такі об'єкти зарекомендували себе як найстійкіші на цей момент. Що стосується шансів реалізації раніше заявлених великих проєктів у столиці, то до кінця війни рухів жодних не буде", - констатувала Локтіонова.

Що стосується орендарів, то співвідношення системних і локальних гравців залежить від регіону та розміру проєкту, зазначила вона.

"Якщо ТРЦ розташований у місті з великою кількістю потенційних відвідувачів, має суттєві площі, які відповідають вимогам системних гравців, то в таких об'єктах їхня частка буде вищою, ніж у невеликих ТЦ (де раніше переважали локальні). Однак наразі на перший план вийшло питання безпеки (наскільки це можливо в нинішніх умовах) місця розташування. Тому багато системних гравців почали розглядати пропозиції щодо розміщення в торговельних центрах у західних областях, які менш масштабні порівняно з тими, що збудовані в містах-мільйонниках", - пояснила Локтіонова.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.