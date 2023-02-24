Економіка

13:45 24.02.2023

"Фінансовий Рамштайн" для України на високому політичному рівні відбудеться у квітні на полях зборів МВФ і СБ - Шмигаль

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"Фінансовий Рамштайн" для України на високому політичному рівні відбудеться у квітні на полях зборів МВФ і СБ - Шмигаль

 Зустріч Координаційної платформи донорів для України ("фінансовий Рамштайн") на високому політичному рівні - президентів і прем'єрів - відбудеться на початку квітня у Вашингтоні під час весняних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ), повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль.

"Ми будемо обговорювати довготермінову співпрацю у пʼяти аспектах: фінансування дефіциту бюджету; програма швидкої відбудови, або Rapid Recovery план; велика відбудова, або План Маршалла для України; конфіскація заморожених російських активів; страхування воєнних ризиків ", - сказав він в інтерв'ю українському виданню "Форбс".

Він нагадав, що перша зустріч "фінансового Рамштайна" відбулася наприкінці січня в режимі онлайн на виконавчому рівні.

Як повідомлялося, співголовами керівного комітету Координаційної платформи донорів для України тоді було обрано міністра фінансів Сергія Марченка, від США - заступника радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майкла Пайла і від ЄС - гендиректора бюджетного департаменту Єврокомісії Герта-Яна Купмана.

Як уточнював заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, Марченко працюватиме в групі з віцепрем'єром - главою Мінвідновлення Олександром Кубраковим і першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко, яка відповідає за розвиток приватного сектора під час і після війни.

Координаційна платформа матиме власний секретаріат із двома офісами - у Брюсселі та Києві.

У першому засіданні також узяли участь представники Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), МВФ і Світового банку.

Наступне засідання керівного комітету планується в березні.

Весняні збори МВФ і Світового банку відбудуться у Вашингтоні з 10 по 16 квітня цього року.

Теги: #фіндопомога #рамштайн #шмигаль

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