Економіка

17:46 23.02.2023

Німеччина надає міжнародному проєкту відновлення Харкова та Миколаєва фінансову допомогу в EUR5 млн

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Німеччина долучилася до міжнародного проєкту відновлення українських міст #UN4Kharkiv-Mykolaiv та виділила EUR5 млн.

Як повідомлялося, Європейська економічна комісія ООН (UNECE) створила робочі групи #UN4Kharkiv та #UN4Mykolaiv та запросила міжнародних архітекторів допомогти цим містам розробити перспективні генеральні плани. Харкову допомагає Фонд британського архітектора Нормана Фостера, у Миколаєві координує роботу глобальна дизайнерська та архітектурна компанія One Works (Італія).

Про приєднання до проєктів німецької сторони стало відомо під час онлайн-зустріч робочих груп, у якій взяли участь представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, UNECE, Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, місцевого самоврядування Миколаєва та Харкова та інших міжнародних організацій.

"З початку повномасштабної агресії Росії ми відправляємо до України найнеобхіднішу допомогу. І водночас думаємо, як підтримати вас у відновленні після війни, адже готуватися до цього слід уже зараз. Я особисто отримав завдання від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца представляти нашу країну у цій роботі", - повідомив державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт.

Він нагадав, що у грудні минулого року відбулася зустріч країн "Великої сімки" (G7), під час якої держави-учасниці висловили розуміння, що Україна потребує всебічної допомоги.

Фласбат повідомив, що Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть міжнародному проєкту #UN4Kharkiv-Mykolaiv фінансову підтримку в EUR5 млн.

"Ми даємо "зелене світло" та готуємо кошти, щоб ці проєкти були успішно реалізовані. Сподіваємося, жахлива війна закінчиться якнайшвидше, і ми розпочнемо відновлення України", - будує плани на майбутнє Йохен Фласбарт.

Матеріал підготовлено за допомогою CFI, Французького агентства з розвитку ЗМІ, у рамках проєкту Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції

Теги: #харків #миколаїв #німеччина #відновлення

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