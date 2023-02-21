Економіка

21:58 21.02.2023

MIGA надає ЄБРР до $200 млн гарантій на ризики торговельного фінансування в Україні та інших країнах

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MIGA надає ЄБРР до $200 млн гарантій на ризики торговельного фінансування в Україні та інших країнах

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (MIGA) підписали першу в їхній історії угоду про спільне фінансування, відповідно до якої MIGA надає ЄБРР гарантії щодо ризиків торговельного фінансування на суму до $200 млн у рамках його Програми сприяння торгівлі (TFP).

"Першою країною, яка виграє від цієї угоди, стане Україна… Гарантія покриє торговельне фінансування ЄБРР в окремих державних банках, насамперед в Україні", – наголошується у пресрелізі банку у вівторок.

Згідно з ним, гарантія MIGA була підписана виконавчим віцепрезидентом агентства Хіросі Матано під час візиту до президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

ЄБРР нагадав, що у 2022 році направив Україні EUR1,7 млрд і пообіцяв за підсумками 2023 довести цю суму мінімум до EUR3 млрд, а також налагодив міжнародне партнерство для допомоги Україні та її фінансування з акціонерами та донорами.

"Партнерство MIGA та ЄБРР сприятиме необхідному торговельному фінансуванню в Україні та інших країнах, які отримують підтримку від MIGA та ЄБРР, у період зростання економічного тиску та підвищених геополітичних ризиків, що впливають на торгівлю, ланцюжки поставок та найважливіший імпорт", - наводяться в релізі слова Матано.

"Ця гарантія матиме важливе значення, допомагаючи нам розширити наш бізнес із торговельного фінансування в Україні, що є одним із наших стратегічних пріоритетів у роботі в країні", - сказала, у свою чергу, Рено-Бассо.

ЄБРР зазначив, що від початку війни в Україні у лютому 2022 року торговельні потоки та ланцюжки поставок в Україні були серйозно порушені. Зокрема, це торкнулося агросектора, на частку якого припадає 11% ВВП країни, майже 20% робочої сили та майже 40% усього експорту.

Окрім фізичного порушення транспортних шляхів, значні проблеми виникли з фінансовим посередництвом, оскільки іноземні комерційні банки перестали брати на себе будь-який прямий ризик щодо операцій торговельного фінансування в Україні. Щоб вирішити цю проблему, Програма TFP ЄБРР значно збільшила резерв для українських банків на покриття частини попиту, що збільшився.

З лютого 2022 року TFP підтримала понад EUR400 млн у торгівельних угодах із найважливішими товарами для української економіки. TFP також підтримує весь ланцюжок поставок для вирішення проблем продовольчої безпеки: полегшує імпорт насіння, добрив, палива, тракторів та комбайнів в Україну, а також експорт зерна, олійного насіння та олії в інші країни операцій ЄБРР, включно з Єгиптом, Марокко, Туреччиною та Тунісом.

ЄБРР розробив свою Програму спрощення процедур торгівлі для просування та спрощення міжнародної торгівлі з Центральною та Східною Європою, країнами СНД та Південного та Східного Середземномор'я (SEMED), а також усередині них. У рамках TFP міжнародним комерційним банкам надаються гарантії покриття політичного та комерційного платіжного ризику по операціях, здійснюваними банками-емітентами у країнах операцій ЄБРР.

У програмі беруть участь понад 100 банків-емітентів у 26 країнах, працюючи з більш ніж 800 банками, що підтверджують, та їх дочірніми компаніями у всьому світі.

Від моменту запуску програми у 1999 році TFP підтримала понад 30 тис. угод торговельного фінансування на загальну суму понад EUR30 млрд, зокрема 3 тис. зовнішньоторговельних угод України на загальну суму понад EUR4 млрд.

 

 

Теги: #єбрр #miga

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