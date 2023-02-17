Україна довела глибину гирла "Бистре" до 6,5 м

Україна завершила днопоглиблення гирла "Бистре" річки Дунай, довівши прохідну осадку суден на ділянці від 0-го кілометра гирла "Бистре" річки Дунай до 77-го кілометра Кілійського гирла до 6,5 м.

Згідно з його релізом, на ділянці від 77-го кілометра до 116-го кілометра Кілійського гирла прохідна осадка становить 7 м, тоді як на початку повномасштабного вторгнення максимальна осадка становила лише 3,9 м.

"Збільшити припустиму осадку суден нам вдалося вперше за незалежної України. Завдяки цьому ми зможемо забезпечити більш ефективне та безпечне судноплавство між Чорним морем та річкою Дунай, а також збільшити вантажопотік через Дунайські порти", - процитовано в повідомленні слова віцепрем'єра – глави Мінвідновлення Олександра Кубрака.

Він додав, що з березня 2022 року перевалка вантажів у портах Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ зросла втричі. Загалом же з них було експортовано понад 17 млн тонн продукції, зокрем понад 11 млн тонн продовольства.

Згідно з повідомленням відомства, збільшення осадки суден для проходу гирлом "Бистре" до зазначеного рівня стало можливим завдяки ліквідації наслідків занесення, вилучення наносів із ґрунту, усунення перекатів та відновлення паспортних характеристик у межах акваторій морських портів України.

Як повідомлялося, прохід суден через гирло "Швидке" було відкрито 9 липня 2022 року після звільнення о.Зміїний від окупантів.