Дефіцит держбюджету у 2023 році майже на 70% покривається із зовнішніх джерел - голова бюджетного комітету ВР

Зовнішня допомога станом на 15 лютого становить 68,8% джерел фінансування дефіциту коштів державного бюджету з початку цього року, повідомила голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Якщо порівнювати з минулим роком, ми бачимо зростання частки зовнішньої допомоги в джерелах фінансування. Це насамперед пов'язано з тим, що на відміну від минулого року Національний банк не здійснює викуп ОВДП, отже, емісійні кошти не залучаються на покриття дефіциту державного бюджету", - наголосила голова комітету.

Підласа уточнила, що до державного бюджету надійшло вже 171,9 млрд грн від міжнародних партнерів. Найбільшу частку становить макрофінансова кредитна допомога від ЄС (EUR3 млрд) та грантова допомога від США ($1 млрд).

"Водночас уряд продовжує випускати військові облігації - боргові зобов'язання, що становлять близько 31% усіх джерел фінансування бюджету", - додала народний депутат.

Як повідомлялося, дефіцит держбюджету України у січні 2023 року у зв'язку зі значним скороченням витрат знизився до 72,3 млрд грн із 99 млрд грн у грудні, зокрема за загальним фондом - до 78,9 млрд грн зі 101,3 млрд грн.

Касові видатки держбюджету, згідно з оперативними даними Держказначейства, у січні впали до 193,7 млрд грн, зокрема загального фонду - до 183,6 млрд грн, або 80,6% від розпису, тоді як доходи загального фонду становили 104,4 млрд грн, із яких 36,6 млрд грн - грантова міжнародна допомога.

За даними Мінфіну, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в січні 2023 року дорівнювали 160,1 млрд грн, або 54,7% від плану, зокрема від розміщення ОВДП було отримано 41,4 млрд грн, із яких в іноземній валюті 2,6 млрд грн ($40,2 млн та EUR29,4 млн).

Із зовнішніх джерел було профінансовано EUR3 млрд за рахунок отримання траншу макрофінансової допомоги ЄС.

Держбюджет України на 2023 рік затверджений із граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1124,6 млрд грн.