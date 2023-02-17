Ціни на какао-боби злетіли до максимуму за рік

Ф'ючерси на какао-боби досягли максимуму за рік на тлі посилення побоювань щодо обмеженої пропозиції на світових ринках.

Експортери в Кот-д'Івуарі, найбільшому у світі експортері какао-бобів, можуть не виконати зобов'язання через брак сировини. Дефіцит, згідно з підрахунками, може становити до 150 тис. тонн, пише Trading Economics.

Тривоги посилюються у зв'язку з обмеженим обсягом запасів. Так, запаси в американських портах, які відстежуються біржею ICE, знаходяться поблизу мінімуму за дев'ять з половиною місяців, а в портах ЄС - впали до 10-місячного мінімуму.

Ф'ючерси, що найбільш активно торгуються, на какао-боби знаходяться поблизу $2700 за тонну, максимуму з лютого 2022 року.