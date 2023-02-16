Економіка

13:48 16.02.2023

В Україні офіційно працевлаштовано лише 16% людей із інвалідністю

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В Україні офіційно працевлаштовано лише 16% людей із інвалідністю

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що в Україні офіційно працевлаштовано лише 16% людей із інвалідністю.

"Наявна система працевлаштування осіб з інвалідністю, заснована на квотному принципі та системі штрафних санкцій, не є ефективною. В результаті, в Україні офіційно працевлаштовано лише 16% людей із інвалідністю, тоді як у Європі цей показник сягає понад 55%", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Жолнович.

За її словами, розроблений Мінсоцполітики законопроєкт №5344, який уже перебуває на розгляді у Верховній Раді, має створити нові можливості для працевлаштування людей з інвалідністю.

"Передусім законопроєкт №5344 покликаний збільшити інклюзію в суспільстві, зробити умови рівними для всіх. Бо сьогодні маємо ситуацію, коли - переважно у приватному бізнесі - діє квота для працевлаштування людей з інвалідністю. І якщо вона не виконана, приватний сектор сплачує раз в рік так звану адміністративну господарську санкцію. І є вже дуже багато випадків її обходу і несплати, роботодавці бояться працевлаштовувати людей з інвалідністю бо не знають, як це робити, немає системного супроводу і допомоги, щоб адаптувати таку людину в колективі", - заявила міністр.

Вона зазначила, що законопроєкт передбачає відміну цієї практики і пропонує три варіанти для роботодавців: сплачувати безумовний цільовий внесок на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю; самому брати людей з інвалідністю на роботу та отримувати підтримку; купувати продукт у соціальних підприємств, які вже працевлаштували 50 і більше відсотків людей з інвалідністю.

"Отже, акцент робиться на забезпеченні гідних умов роботи людей з інвалідністю, накопиченні ресурсу та розширенні підтримки соцпідприємств", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ще однією проблемою, яку вирішує законопроєкт, є неможливість підтримки державою підприємців, які наймають людей з інвалідністю, але їхні засновники не є громадськими організаціями.

"Сьогодні, за законом, підтримка від держави можлива лише якщо засновником є громадська організація. Тож ми знімаємо це обмеження і кажемо: будь-який роботодавець, який наймає 50 і більше людей з інвалідністю у свій штат, може розраховувати на підтримку, на пільги. Соціально орієнтований бізнес створюватиме нові, соціально захищені робочі місця", - наголосила Жолнович.

Теги: #працевлаштування #інвалідність

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