Moody's підтвердило рейтинги "Метінвесту" та "негативний" прогноз

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило корпоративний рейтинг (CFR) Metinvest B.V. на рівні "Caa3", рейтинг ймовірності дефолту "Caa3-PD" і рейтинг за національною шкалою "Caa3.ua".

Прогноз щодо рейтингів "Метінвесту" залишається "негативним", йдеться в повідомленні агентства.

Рейтингова дія послідувала за рішенням Moody's від 10 лютого знизити довгострокові рейтинги України в іноземній та національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті до "Ca" із "Caa3". Прогноз щодо рейтингів уряду України змінено з "негативного" на "стабільний". Стелі України в національній та іноземній валюті були знижені до Caa3 з Caa2.

"Метінвест має значну частину своїх активів в Україні і продовжує стикатися з фінансовими та операційними проблемами у розпал конфлікту, включно зі збитками своїм активам, скороченням робочої сили та обмеженням доступу до необхідної інфраструктури для вільного експорту товарів (…) Однак підтвердження CFR на один щабель вище за рейтинг України відображає очікування Moody's, що "Метінвест" виграє від адекватної позиції ліквідності упродовж наступних 12-18 місяців, що підтримується, серед іншого, його операційними активами за межами України, зокрема у США, Великій Британії та ЄС", - йдеться в пресрелізі.

Виручка та скоригована EBITDA "Метінвесту", за даними самої компанії, у першому півріччі 2022 року впали на 38% та 55% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, і Moody's прогнозує подальше значне зниження виручки та EBITDA за підсумками 2022 та 2023 років. Компанія стикається з постійними збоями через розв'язану Росією війну: деякі активи отримали пошкодження, над іншими втрачено контроль. Обсяги виробництва залишаться обмеженими через ліміти енергопостачання.

Агентство вважає ліквідність "Метінвесту" адекватною, виходячи насамперед із балансу грошових коштів та очікувань позитивного вільного грошового потоку завдяки значному зниженню капітальних витрат і відсутності виплат акціонерам.

"Негативний" прогноз щодо рейтингу відображає високі ризики для кредитоспроможності, зокрема через брак електроенергії та потенційних перебоїв в експорті, а також можливість реструктуризації боргу з неповним відшкодуванням для власників облігацій.

"Метінвест" поєднує видобувні та металургійні підприємства. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%).