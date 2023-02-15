Економіка

08:18 15.02.2023

НКРЕКП схвалила двоетапне збільшення тарифів на розподіл е/е для шести обленерго у зоні бойових дій у 2023 році

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НКРЕКП схвалила двоетапне збільшення тарифів на розподіл е/е для шести обленерго у зоні бойових дій у 2023 році

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), схвалила рішення про підвищення протягом 2023 року у два етапи тарифів на розподіл електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР), розташованих у зоні бойових дій.

Як випливає з відповідних постанов енергорегулятора, ухвалених на засіданні у вівторок, тарифи на розподіл е/е для АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Херсонобленерго", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" та ДП "Регіональні мережі" на першому етапі планується підвищити з 1 квітня, і на другому – з 1 липня – з терміном дії до 31 грудня 2023 р.

Загалом із 1 липня тарифи для шести ОСР передбачається збільшити порівняно з чинними на 54,4-81,7% – за першим класом напруги та на 35,6-56,7% – за другим.

Як пояснили в НКРЕКП, у нових тарифах для шести обленерго було переглянуто, зокрема, витрати на виплату зарплати, оплату послуг за передачу е/е та диспетчерських послуг НЕК "Укренерго", закупівлю втрат е/е в мережах, закупівлю е/е на спотовий ринок.

Остаточне рішення про затвердження тарифів регулятор ухвалить після отримання зауважень та пропозицій до проєктів ухвал з боку всіх зацікавлених учасників.

Як повідомлялося, для решти 27 ОСР НКРЕКП на засіданні 21 грудня 2022 р. підвищила тарифи на послуги з розподілу е/е на період з 1 січня до 31 березня 2023 р. на 3,2-11,8% (за першим класом напруги ) та на 1,2-8,1% (за другим).

 

 

Теги: #тарифи #нкрекп

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