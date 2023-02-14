Економіка

15:25 14.02.2023

"Метінвест" робить укриття для воїнів на підставі креслень радянських архівів з їхньою модернізацією - СЕО

2 хв читати
"Метінвест" робить укриття для воїнів на підставі креслень радянських архівів з їхньою модернізацією - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" виготовляє мобільні укриття для військових на підставі креслень радянського часу, модернізувавши їх відповідно до умов сьогоднішньої війни, заявив генеральний директор групи Юрій Риженков в інтерв'ю LIGA.net.

"Це цікава історія. У нас ще з радянських часів були креслення, як виробляти ці укриття. У радянські часи кожне підприємство мало щось виготовляти для армії. Коли почалося повномасштабне вторгнення (росії в Україну – ІФ-У), ми підняли архіви (... ), знайшли креслення бункерів із бронесталі, кілька типів. Наприклад, є бункери для відпочинку, де можна поспати. Є бункери, де можна помитися та поїсти. Є бункери для зберігання документації. Військові цими капсулами задоволені", - сказав Риженков.

За його словами, у березні-квітні компанія розробила технологію броньованої сталі, сертифікувала та почала виробляти.

"Усі бронеплити, які ми зробили, відстрілюються та перевіряються. Плитоноски ми замовляємо, а потім відправляємо готовий бронежилет військовим", - сказав гендиректор.

За його словами, кількість обмундирування і споруд, що відправляється на фронт, зростає. "Ці цифри мало не щодня змінюються, але за 11 місяців минулого року ми передали на потреби армії вже понад 100 капсул, 25 тис. касок та 150 тис. бронежилетів. Зараз кожен десятий представник ЗСУ, Нацполіції та ДСНС ходить у бронежилетах від "Метінвесту" , - констатував керівник компанії, уточнивши: "Ми їх або виготовили власноруч, або купили та передали".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #метінвест #риженков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 10.02.2023
"Метінвест" передав Головному управлінню розвідки 50 дронів і 200 комплектів зимового одягу

"Метінвест" передав Головному управлінню розвідки 50 дронів і 200 комплектів зимового одягу

17:16 09.02.2023
"Метінвест" у 2022 році сплатив 20,5 млрд грн податків і залишається одним з найбільших спонсорів української армії

"Метінвест" у 2022 році сплатив 20,5 млрд грн податків і залишається одним з найбільших спонсорів української армії

20:24 02.02.2023
"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

15:35 23.01.2023
"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

17:00 13.01.2023
"Метінвест" передав розвідникам на Авдіївський напрямок сучасні дрони

"Метінвест" передав розвідникам на Авдіївський напрямок сучасні дрони

08:54 11.01.2023
"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів і мільйон літрів пального

"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів і мільйон літрів пального

03:14 11.01.2023
"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів та мільйон літрів пального

"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів та мільйон літрів пального

18:55 06.01.2023
"Метінвест" забезпечив Покровську громаду потужними генераторами на 5 млн грн

"Метінвест" забезпечив Покровську громаду потужними генераторами на 5 млн грн

14:06 06.01.2023
"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

12:29 06.01.2023
"Метінвест" пролонгував повноваження наглядових рад у тому самому складі на низці своїх підприємств

"Метінвест" пролонгував повноваження наглядових рад у тому самому складі на низці своїх підприємств

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

ОСТАННЄ

Кабмін схвалив законопроєкт про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

Міністерство енергетики передало "Донбасенерго" генератори від міжнародних партнерів

ЄС включив Росію до "сірого списку" податкових юрисдикцій

Група "ТАС" Тігіпка планує увійти до СП австрійських voestalpine та ÖBB Rail Cargo з будівництва вагонів

Генерація спроможна покрити споживання електроенергії третій день поспіль - глава Міненерго

Колишній перший заступник міністра економіки Кудін очолив в "Укрнафті" напрям стратегії, розвитку та GR

У Запорізькій області збільшення виробництва сільськогосподарської продукції може зрости лише мінімально

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до RD і потім підвищило його до "СС" на завершенні реструктуризації

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Менеджмент IDS Ukraine занепокоєний оголошенням АРМА конкурсу на посаду управляючого корпоративними правами компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА