"Метінвест" робить укриття для воїнів на підставі креслень радянських архівів з їхньою модернізацією - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" виготовляє мобільні укриття для військових на підставі креслень радянського часу, модернізувавши їх відповідно до умов сьогоднішньої війни, заявив генеральний директор групи Юрій Риженков в інтерв'ю LIGA.net.

"Це цікава історія. У нас ще з радянських часів були креслення, як виробляти ці укриття. У радянські часи кожне підприємство мало щось виготовляти для армії. Коли почалося повномасштабне вторгнення (росії в Україну – ІФ-У), ми підняли архіви (... ), знайшли креслення бункерів із бронесталі, кілька типів. Наприклад, є бункери для відпочинку, де можна поспати. Є бункери, де можна помитися та поїсти. Є бункери для зберігання документації. Військові цими капсулами задоволені", - сказав Риженков.

За його словами, у березні-квітні компанія розробила технологію броньованої сталі, сертифікувала та почала виробляти.

"Усі бронеплити, які ми зробили, відстрілюються та перевіряються. Плитоноски ми замовляємо, а потім відправляємо готовий бронежилет військовим", - сказав гендиректор.

За його словами, кількість обмундирування і споруд, що відправляється на фронт, зростає. "Ці цифри мало не щодня змінюються, але за 11 місяців минулого року ми передали на потреби армії вже понад 100 капсул, 25 тис. касок та 150 тис. бронежилетів. Зараз кожен десятий представник ЗСУ, Нацполіції та ДСНС ходить у бронежилетах від "Метінвесту" , - констатував керівник компанії, уточнивши: "Ми їх або виготовили власноруч, або купили та передали".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".