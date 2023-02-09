"Кормотех" у 2022 році реалізував в Україні продукції на 3,1 млрд грн

"Кормотех" реалізував в Україні 50,2 тис. тонн продукції на 3,144 млрд грн у 2022 році, повідомив керівник стратегічного бізнес-напряму Україна - Східна Азія "Кормотеху" Едуард Бабенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На українському ринку в 2022 році ми виросли майже на 30% у грошовому виразі: обсяг продажів сягнув 50,2 тис. тонн і 3,144 млрд грн. Загалом компанія приросла у 2022 році на 12%, а якщо міряти у валюті, то наші обороти становили $124 млн. Порівняно з минулим роком динаміка зростання сповільнилася, але змінилися обставини, в яких ми росли", - повідомив Бабенко.

Він зазначив, що у 2021 році обсяг ринку кормів для тварин в Україні оцінювався у 18,6 млрд грн, у 2022-му він упав на 1,5%. Проте 2023 року, за оцінками аналітиків компанії, очікується зростання до 5-7%.

Бабенко повідомив, що 2022 року на трьох фабриках компанії у Львові та Кедайняї (Литва) було вироблено близько 60 тис. тонн кормів для тварин, зокрема 33,2 тис. тонн сухих гранул та 26,6 тис. тонн вологих паучів.

"З урахуванням виробленого на аутсорсі реалізували майже 70 тис. тонн корму в Україні та на експортних ринках. Наразі активно наповнюємо склади для того, щоб сформувати безпечний запас на два місяці в Україні й на наших закордонних складах", - повідомив він.

Водночас експерт зазначив, що у 2022 році зафіксовано два негативні тренди в Україні, які свідчать про уповільнення розвитку петфуд-ринку: різке зменшення в першому півріччі кількості розплідників для собак і в'язок тварин, а також зниження кількості відвідувачів ветеринарних клінік.

Щодо структури продажів, то в Україні внаслідок руйнування інфраструктури та мереж магазинів збільшився онлайн-сегмент. "Порівняно з 2021 роком вони зросли приблизно на 50%. Загалом інтернет-канали рік до року зростають швидше, ніж фізичні, і цей тренд продовжився", - зазначив Бабенко.

Водночас на тлі зниження загалом в Україні обсягів продажу преміального та суперпреміального корму в "Кормотеху" ці сегменти зросли, наголосив Бабенко.

"Ми добре вміємо працювати зі складним продуктом і з розумінням його цінності. Адже преміальні раціони – це про довголіття, здоров'я та красу улюбленця", - прокоментував він.

За його словами, у регіональному розрізі в торговельних точках динаміка була пропорційною небезпеці: що далі від війни, то вищий попит. Загалом у країні продаж брендів "Кормотех" у мережах супермаркетів у 2022 році впав лише на 7% у тоннах.

"Падіння в мережах пов'язується передусім із наслідками війни, оскільки практично в усіх національних ритейлерів були значні втрати внаслідок воєнних дій: знищені магазини, розбомблені РЦ та офіси. Водночас деякі мережі почали купувати більше нашого корму й показали приріст проти минулого року на рівні 20-30%. Ми непогано виросли в локальних супермаркетах – у 2022 році досягли +8% у тоннах в Україні порівняно з 2021 роком", - повідомив Бабенко.

Найбільше зростання спостерігалося в центральному регіоні (+86%), а також у західному (+21%). На півдні обсяги продажу в локальних маркетах зросли на 3%, а на сході знизилися на 11%.

Бабенко нагадав, що "Кормотех" виробляє та постачає до 30% загального обсягу PL (приватні торгові марки) українських мереж.

"У 2022 році ми вперше не виводили жодних нових продуктів у "приваті" - об'єктивно, зосереджуємось на просуванні наших брендів, які мають стійкий попит", - додав він.

ТОВ "Кормотех" – провідний український виробник кормів для котів і собак. Компанія експортує продукцію до 33 країн, зокрема до США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів, Іспанії, Італії, Польщі, Туреччини та Чилі.

Потужності підприємства включають два заводи з виготовлення сухих і вологих кормів у Львівській області та завод у Литві. Компанія виробляє продукти для кішок і собак під власними брендами Optimeal, "Клуб 4 лапи" (ТМ "Мяу!" та "Гав!") та за напрямом private label.

Кінцевими бенефіціарами "Кормотех" є Олена та Ростислав Вовки.

Повний текст інтерв'ю з Едуардом Бабенком буде оприлюднено на головній станиці вебсайту агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua