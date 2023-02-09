"Кормотех" ставить за мету експортувати 30% продукції в 2023 р.

Український виробник кормів для котів і собак "Кормотех" має на меті експортувати 30% продукції у 2023 році, повідомив керівник його стратегічного бізнес-напряму Україна-Східна Азія Едуард Бабенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз експорт – це 20% наших продажів. До війни було 10–11%. Ставимо за мету збільшити цей показник у 2023 році до 30%, але не за рахунок зменшення продажів в Україні. Мають (обсяги – ІФ-У) зростати і там, і там (і в Україні, і за кордоном – ІФ-У), тільки з опорою на експорт. Для мене як відповідального за домашній український ринок це особливо важливо. Українські чотирилапі, як і коти й собаки у Литві, Франції чи США, мають бути забезпечені якісним українським кормом", - повідомив Бабенко.

У 2022 році компанія експортувала корми до 33 країн. У лютому 2022 року було припинено експорт до Білорусі, а раніше, у 2014 році – до РФ.

Минулого року компанія почала працювати в Португалії.

"Ми законтрактувалися з великими системними європейськими мережами. Дедалі частіше починаємо співпрацювати саме з власних брендів, а не PL (власні торговельні марки мереж). Це означає, що нас бачать і впізнають уже як брендову компанію, а не просто як якісного виробника", - повідомив Бабенко.

За його словами, наразі в експорті є п'ять стратегічних ринків: Литва, Латвія, Румунія, Молдова, США.

"У чотирьох із цих країн ми ставимо собі за мету через кілька років увійти в топ лідерів ринку. Винятком є США - найбільш конкурентний і розвинений петфуд-ринок. Тут мати хоч кілька відсотків ринку вже круто", - пояснив він.

ТОВ "Кормотех" – провідний український виробник кормів для котів та собак. Компанія експортує продукцію до 32 країн, зокрема до США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів, Іспанії, Італії, Польщі, Туреччини та Чилі.

Потужності підприємства - це два заводи з виготовлення сухих і вологих кормів у Львівській області та завод у Литві. Компанія виробляє продукти для котів і собак під власними брендами Optimeal, "Клуб 4 лапи" (ТМ "Мяу!" та "Гав!") та за напрямом private label.

Кінцевими бенефіціарами "Кормотеху" є Олена та Ростислав Вовки.