Економіка

17:47 02.02.2023

Голова Європейської комісії запропонувала Україні взяти участь у системі спільних закупівель газу

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Голова Європейської комісії запропонувала Україні взяти участь у системі спільних закупівель газу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу.

"Ми запрошуємо Україну на наш енергетичний майданчик для спільної закупівлі газу. Ми хочемо якнайкраще використати спільний ринковий вплив", - сказала вона на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві в четвер.

У свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко на спільному засіданні уряду України та ЄК підтвердив зацікавленість Києва не лише у спільних закупівлях газу, а й у наданні українських підземних сховищ (ПСГ) для створення стратегічних запасів країнами ЄС.

"Ми зацікавлені в активній участі у спільних закупівлях газу та створенні резервного обсягу в наших сховищах", – зазначив він.

Як повідомлялося, ЄК має намір на початку весни оприлюднити обсяг газу, який європейські країни планують спільно закупити, щоби отримати пропозиції постачальників. Мінімальний обсяг спільної закупівлі газу попередньо оцінюється у 13,5 млрд куб. м.

Затверджена НКРЕКП у середині січня 2023 року процедура сертифікації оператора газосховищ дасть змогу забезпечити сертифікацію АТ "Укртрансгаз" як європейського оператора та привести його діяльність до міжнародних стандартів.

Отримання сертифікації дасть змогу максимально завантажити потужності ПСГ України, збільшить фінансові надходження від послуг підземного зберігання, посилить енергетичну стабільність в Україні й на континенті, сприятиме подальшому розвитку та фундаментальній інтеграції українського газового ринку в європейський.

Теги: #газ #єс #урсула_ляєн

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