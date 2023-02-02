Економіка

13:50 02.02.2023

Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

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Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

Україна потребує фінансування відновлювальних робіт на своїй території у розмірі $17 млрд вже цього року, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, у якій також брав участь міністр фінансів Сергій Марченко.

"Цього року на ці потреби потрібно $17 млрд. Одне з ключових джерел фінансування - російські активи. Потрібно створити реальний механізм їх спрямування на компенсацію збитків, завданих війною", - наводить висловлювання прем'єра пресслужба уряду України.

Прем'єр також закликав ЄС приєднуватись до швидкого відновлення України.

Зі свого боку Домбровскіс наголосив, що ЄС і надалі всебічно підтримуватиме Україну.

Теги: #україна #активи #відновлення

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