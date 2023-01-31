Компанія Quantum-Systems GmbH оголосила про постачання Україні 105 додаткових розвідувальних БПЛА Vector

Компанія Quantum-Systems GmbH поставить українській армії 105 додаткових розвідувальних БПЛА Vector, що мають велику тривалість польоту, в рамках програми військової допомоги Збройним силам України, яку фінансує уряд ФРН, повідомляє пресслужба компанії.

"Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на полі бою в Україні, де він довів свою ефективність у військовій розвідці, спостереженні та розвідувальних операціях. Його міцна та надійна конструкція робить його придатним для роботи в суворих та екстремальних погодних умовах", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що БПЛА отримав оновлення програмного забезпечення, завдяки чому тепер може працювати в умовах, де відсутня GNSS (глобальна навігаційна система).

"Прямий і негайний зворотний зв'язок, отриманий від операторів на українському полі бою, а також спрямованість Quantum-Systems на розширення можливостей безпеки за рахунок технологічних досягнень прискорили процеси розробки. Нові результати було безпосередньо використано в передовій технології Vector", - підсумували в компанії.