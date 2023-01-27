Економіка

15:18 27.01.2023

Власники постраждалих від агресії РФ ресторанів та готелів можуть отримати фінансування на відновлення – КМДА

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Власники постраждалих від агресії РФ ресторанів та готелів можуть отримати фінансування на відновлення – КМДА

Власники ресторанів, готелів та інших закладів туристичного спрямування, які постраждали від російської агресії, можуть отримати фінансування на відновлення, заповнивши відповідну форму до 1 лютого, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Завдяки тому, що в Україні створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, фізичні та юридичні особи всіх форм власності, яким належать об'єкти туристичного призначення – заклади харчування, курортні, готелі та інші засоби розміщення, пошкоджені або знищені внаслідок воєнної агресії Росії, можуть отримати фінансування на відновлення", – зазначає управління туризму та промоцій КМДА.

Відповідну форму для створення реєстру пошкоджених об'єктів пропонує заповнити Державне агентство з розвитку туризму за посиланням до 1 лютого 2023 року. Форму заповнює окремо кожен об'єкт.

Теги: #туризм #нерухомість #готелі #ресторани

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