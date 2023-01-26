"Укрзалізниця" підтверджує плани уніфікації вантажного тарифу на рівні трохи нижче 2-го класу

"Укрзалізниця" задекларувала незмінність вантажних тарифів у 2023 році, але водночас підтвердила наміри їх уніфікації для всіх класів вантажів.

"Тариф на вантажні перевезення. Ми подали модель, у якій ми вирівнюємо тарифні класи... на рівні трошечки нижчому, ніж другий клас", - сказав голова правління компанії Олександр Камишін на підсумковій конференції в четвер.

За його словами, очікуваний перерозподіл не матиме значного фінансового ефекту, але дасть змогу повернути на залізницю перевезення тих вантажів, які пішли.

Нова модель збільшить навантаження для перевізників залізної руди та вугілля і зменшить, зокрема, для зерна, уточнив голова правління.

"Відбудеться перерозподіл усередині класів: трішки більше платитимуть перевізники залізної руди та вугілля і трошки менше платитимуть "зерно" та інші дорогі вантажі", - сказав Камишін.

Він зазначив, що за час індексації вантажних тарифів, що відбувалася з 1997 року, із залізниці пішли "найдорожчі вантажі, які давали найбільше прибутку".

"І зараз, коли ми вирівнюємо класи, ми повертаємо на залізницю ті самі найвигідніші для нас вантажі, такі як дизельне пальне, зерно, і в цьому плані для нас ефект нульовий. Ми не отримуємо додаткових надходжень, але робимо систему більш справедливою", - підсумував голова правління "Укрзалізниці".

Він уточнив, що ініціатива перебуває на рівні погодження міністерств і публічних обговорень.

Згідно з представленими даними, у 2022 році "Укрзалізниця" скоротила вантажні перевезення більш ніж удвічі - до 150,6 млн тонн із 314,3 млн тонн роком раніше. Водночас перевезення залізної та марганцевої руди впали до 31,7 млн тонн із 77,6 млн тонн, мінбудматеріалів – до 22,8 млн тонн із 65,7 млн тонн, чорних металів – до 9,2 млн тонн із 21,7 млн тонн, кам'яного вугілля – до 29,5 млн тонн із 50,2 млн тонн, нафти та нафтопродуктів – до 7 млн тонн із 12,4 млн тонн, тоді як зерна – лише до 28,9 млн тонн із 33,7 млн тонн.