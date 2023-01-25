Частка заблокованих податкових накладних впала нижче за 1%, але все ще висока - нардеп Железняк

Частка заблокованих податкових накладних впала до 1,07% у січні 2023 року, а після впроваджених урядом з 11 січня послаблень опустилася до 0,99%, повідомив заступник голови профільного парламентського комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Після славнозвісного рішення Мінфіну по зміну алгоритму блокування в останньому кварталі 2022 року ситуація значно погіршилася: Кількість блокувань у жовтні зросла до 1,52%, а листопада взагалі до 1,75%. У грудні трішки зменшилось, до 1,46%, але залишалася дуже високою", – написав він у телеграм-каналі.

За словами нардепа, опустити цей показник нижче 1% дозволила ухвала уряду про неблокування накладних на суми до 5 тис. грн, яка почала працювати 11 січня цього року, а також поновлення реєстрації накладних, які були заблоковані з 14 жовтня 2022 року.

"Це все ще багато. Але тенденція на зменшення зрозуміла", - зазначив Железняк, нагадавши, що раніше цей показник становив 0,6-0,8%.

Він зазначив, що зараз активно працює робоча група з представниками експертного середовища та бізнес-асоціацій для подальшого вдосконалення системи.

При цьому нардеп додав, що у 2023 році цей показник треба знизити до максимум 0,2%, тоді це буде майже непомітно для бізнес-середовища.