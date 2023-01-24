Економіка

18:39 24.01.2023

Понад 70% продуктових магазинів в Україні буде обладнано генераторами до кінця січня

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Понад 70% продуктових магазинів в Україні буде обладнано генераторами до кінця січня

Кількість обладнаних автономними джерелами енергії продуктових магазинів в Україні досягне 1 922 торговельних точок, що становить 71,7% їх загальної кількості, випливає з дослідження Асоціації ритейлерів України.

Згідно з ним, асоціація опитала 15 провідних торговельних мереж в Україні, серед яких і великі гіпермаркети й супермаркети, і магазини формату "біля дому".

Так, на кінець грудня 2022 року майже половина продовольчих магазинів була обладнана генераторами, водночас автономними були 96% гіпермаркетів, 65% міні-маркетів та 46% супермаркетів. Окрім того, частина магазинів також функціонує як Пункти незламності.

За даними асоціації, до кінця січня 2023 року ритейлери планують збільшити кількість автономних магазинів: міні-маркетів – на 3%, супермаркетів – на 26%. Отже, до лютого буде додатково обладнано ще 546 магазинів, загальна кількість автономних торговельних точок зросте на 20,3%.

"Оскільки основне завдання продуктового ритейлу – безперервно забезпечувати населення продуктами харчування та товарами першої необхідності, багато хто з гравців галузі від національних мереж до регіональних, локальних та навіть просто магазинів товарів першої необхідності власним коштом закрили потребу у генераторах. Таким чином ритейл довів, що він здатен виконувати функцію критичної інфраструктури та безперервно забезпечувати населення продуктами харчування за будь-яких умов", – зазначив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

 

Теги: #ритейлер #енергетика

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