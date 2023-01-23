Економіка

18:29 23.01.2023

Аргентинський міністр економіки окреслив перспективи створення спільної валюти з Бразилією

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Міністр економіки Аргентини Серхіо Маса повідомив аргентинським журналістам, що робота із заснування спільної аргентинсько-бразильської валюти розпочнеться вже цього тижня, інформує аргентинська преса.

"Існує рішення щодо початку вивчення параметрів, необхідних для створення спільної валюти, це стосується всього: від питань оподаткування до розмірів економік та ролі центральних банків", - зазначив Маса.

"Мета полягає в тому, щоб дати імпульс розвитку регіональної торгівлі та скороченню залежності від долара США", - додав міністр.

"Ми маємо вивчити механізми комерційної інтеграції. Я не збираюся виступати з хибними очікуваннями, оскільки йдеться лише про перший крок на довгому шляху, який має пройти Латинська Америка", - наголосив Маса.

При цьому проєкт, ініційований Аргентиною та Бразилією, не обмежується цими двома країнами. У перспективі до цієї ініціативи можуть долучитися інші країни регіону.

Ідея створення спільної валюти для двох країн пролунала на нещодавній зустрічі президентів Аргентини та Бразилії Альберто Фернандеса та Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Теги: #аргентина #бразилія #перспективи

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