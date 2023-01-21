Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо під час віртуальної зустрічі з колегами з країн коаліції, які беруть участь у встановленні стелі цін на російську нафту, домовилися переглянути рівень обмеження цін на нафту з РФ у березні 2023 року.

"Заступники міністрів домовилися провести перегляд рівня цінової стелі на сиру нафту у березні. Це дозволить коаліції врахувати зміни на світових ринках", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США за підсумками віртуальної зустрічі.

Зазначається, що учасники "підтвердили свою згоду щодо підходу до перероблених нафтопродуктів, у рамках якої буде запроваджено два окремі обмеження на додаток до стелі цін на сиру нафту".

"Одне обмеження для нафтопродуктів, які продаються з надбавкою до сирої нафти, таким як дизельне паливо або бензин, а інше - для продуктів, які коштують дешевше за сиру нафту, таким як мазут", - наголошується в повідомленні.

Планується, що США та їхні партнери запровадять стелю цін на нафтопродукти з РФ 5 лютого 2023 року. Стеля на сиру нафту почала діяти наприкінці минулого року.