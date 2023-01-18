Економіка

19:00 18.01.2023

Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни - Шмыгаль

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Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни - Шмыгаль

Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В ближайшие дни должна заработать миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в среду в Киеве.

Ранее днем 18 января миссии МАГАТЭ начали работу на Ривненской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС.

Как сообщалось, 16 января миссия МАГАТЭ начала работу на Пивденноукраинской АЭС, с сентября постоянная миссия агентства работает на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Теги: #магате #хаес

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