Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни - Шмыгаль

Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В ближайшие дни должна заработать миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в среду в Киеве.

Ранее днем 18 января миссии МАГАТЭ начали работу на Ривненской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС.

Как сообщалось, 16 января миссия МАГАТЭ начала работу на Пивденноукраинской АЭС, с сентября постоянная миссия агентства работает на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.