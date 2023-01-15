Економіка

12:10 15.01.2023

"Укренерго" знизила ліміти споживання е/е для всіх областей через дефіцит генерації, відключення можуть бути більш тривалими

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"Укренерго" знизила ліміти споживання е/е для всіх областей через дефіцит генерації, відключення можуть бути більш тривалими

Станом на 11:00 енергетична інфраструктура відновлюється після 12-го ракетного удару Росії, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об'єктах, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно зі щоденним оновленням компанії в соцмережах, через пошкодження ворогом обладнання припинили або знизили вироблення електроенергії теплоелектростанції, по блоках яких намагалися прицільно бити росіяни, внаслідок чого в енергосистемі збільшився дефіцит.

"Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно всім областям. Обмеження діють протягом всієї доби", - зазначила "Укренерго" в телеграм-каналі.

Там попередили, що при перевищенні лімітів будуть застосовані аварійні відключення, а отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитися.

В "Укренерго" звернули увагу, що уточнення щодо ситуації в тій чи іншій області або населеному пункті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільних мереж (обленерго).

Як повідомлялося, оператори системи розподілу е/е повідомили, що "Укренерго" на неділю, 15 січня, зберегло цілодобові ліміти енергоспоживання для обласних енергопостачальних компаній (обленерго), повернуті з 14 січня, і знизило їх приблизно на 19% вночі і на 11% вдень.

Раніше "Укренерго" зазначало, що вихідні та потепління давали надію на послаблення обмежень, однак через черговий масовий російський ракетний удар у суботу їх довелося навпаки збільшити.

За інформацією ДТЕК російські загарбники обстріляли дві ТЕС компанії, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Там зазначили, що ніхто не постраждав, але внаслідок атаки, яка стала 26-ю для компанії, було пошкоджено обладнання ТЕС – окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку однієї з постраждалих ТЕС, зруйнували один з енергоблоків. Також пошкоджені інші енергоблоки.

Загалом унаслідок 12-го масованого ракетного удару по енергетиці України 14 січня зафіксовані влучання в 5 областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській, повідомила "Укренерго".

Теги: #укренерго #ліміти

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