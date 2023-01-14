Група "Текстиль-Контакт" відкрила у Литві перше представництво в країнах ЄС

Велика торговельно-виробнича група "Текстиль-Контакт" (ТК) відкрила представництво у Вільнюсі (Литва), яке стало першим представництвом компанії у країнах ЄС, повідомив власник групи Олександр Соколовський.

"Днями компанія "Текстиль-Контакт" відкрила перше своє представництво в ЄС! Почали з Литви. Зареєстрували у Вільнюсі компанію "Текстиль-Контакт Литва". Основний напрям - В2В продаж. Але плануємо відкрити склад із готовою продукцією для дрібно-оптового продажу, навесні запускаємо онлайн продаж та інтернет-магазин", - написав він у фейсбуці в суботу.

Соколовський додав, що основний напрям – це текстиль, домашній текстиль (виробництва текстильних і швейних підприємств "ТК-Домашній текстиль"), готовий декор і штори (виробництва нової фабрики "ТК-Декор & Factory"), швейні нитки ТМ Барва (виробництва бориспільської) фабрики "ТК-Фурнітура"), а також дитячий текстиль і трикотажні вироби трикотажної фабрики "Роза" та багато іншого "нашого власного виробництва та наших партнерів".

"Це, до речі, була божевільна ідея моїх топменеджерів - у воєнний рік відкривати представництво наших фабрик у Європі і справою довести партнерам, що ми відповідально виконуємо замовлення, витримуючи якість і терміни контрактів", - наголосив Соколовський.

"Текстиль-Контакт" - одна з найбільших торговельно-виробничих груп на ринку легкої промисловості України, заснована у 1995 році. Нині представляє холдинг, що поєднує різні напрями активів: оптова та роздрібна торгівля, імпорт тканин, фурнітури та домашнього текстилю, виробництво тканин, ниток, хімчистка, а також пошиття одягу та спецодягу (зокрема військового обмундирування), медичних виробів.