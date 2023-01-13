Економіка

12:30 13.01.2023

Федоров розраховує на завершення цього року реформи цифровізації будгалузі

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Федоров розраховує на завершення цього року реформи цифровізації будгалузі

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розраховує на завершення цього року реформи цифровізації будівельної галузі.

"Інформаційна система (Єдина державна електронна система у сфері будівництва – ІФ-У) стала єдиною системою, через яку в будівельній сфері почали отримувати послуги. Цього року ми на 100% закінчимо реформу щодо цифровізації цього напряму, незважаючи на опір різних сторін. Є дійсно багато правильних зауважень, які потрібно просто роз'яснювати чи нормативно-правовими актами уряду доопрацьовувати”, – повідомив Федоров під час брифінгу в п'ятницю.

За його словами, наразі в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва зберігається понад 1,9 млн документів, а зі старту її роботи порталом скористалися 1,3 млн користувачів, які отримали 172 тис. послуг.

Прозора фіксація будь-яких дій у системі дозволить надалі ефективно розслідувати будь-які неправомірні дії у сфері будівництва, переконаний віцепрем'єр. Зокрема, раніше завдяки роботі електронної системи співробітники СБУ запобігли схемі реєстрації незаконного будівництва в Київській області, а також припинили видачу підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів, розповів Федоров.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 грудня 2022 року ухвалила загалом законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і очікує на розгляд президентом.

Раніше 1 грудня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національна агенція з запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.

Теги: #нерухомість #цифровізація #будгалузь

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