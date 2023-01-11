Економіка

15:35 11.01.2023

"Кернел" домовився з кредиторами про відстрочку погашення кредитних зобов'язань на $600 млн у 2024 та 2027рр.

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"Кернел" домовився з кредиторами про відстрочку погашення кредитних зобов'язань на $600 млн у 2024 та 2027рр.

 Агропромхолдинг "Кернел" підписав угоду зі своїми кредиторами, зокрема з Natixis, ING, EBRD та EIB, про звільнення від погашення до 30 червня 2023 року двох траншів гарантованих облігацій по $300 млн кожен зі ставкою 6,5 погашення відповідно у 2024 та 2027 рр.

Як повідомив холдинг на Варшавській фондовій біржі в середу, причиною відстрочення платежів за боргами є складнощі, пов'язані з російським вторгненням в Україну, а також з логістикою при постачанні зерна та олії.

Уточнено, що "Кернел" продовжить виплачувати проценти, що нараховуються за кредитами, відповідно до умов кредитних договорів.

При цьому група компаній наголосила, що відстрочення виплати кредиту забезпечить необхідну фінансову стабільність для роботи за умов вторгнення РФ в Україну.

Крім того, холдинг продовжуватиме аналізувати наслідки російської агресії в країні та інформуватиме всі зацікавлені в його діяльності сторони про оновлення та зміни в умовах роботи.

"Ситуація в Україні залишається вкрай невизначеною, і група продовжує стикатися зі складним операційним середовищем. Звичайні бізнес-процеси були порушені блокадою РФ портів Чорного моря. Це призвело до зниження експорту зерна та олії з 24 лютого 2022 року. Група вітає угоду про дозвіл експорту зерна з українських чорноморських портів, є, як і раніше, багато перешкод, що заважають повністю відновити експорт до довоєнного рівня", - констатував "Кернел" у повідомленні.

До війни "Кернел" посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Він також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

У 2022 фінансовому році (ФР, липень-2021 – червень-2022) холдинг отримав $41 млн чистого збитку проти $506 млн чистого прибутку в попередньому ФР, його виторг скоротився на 5% - до $5,332 млрд, а показник EBITDA скоротився в 3,7 раза - до $220 млн.

Теги: #кернел #борг #облігації

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