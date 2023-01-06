"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" передасть понад 10 мобільних укриттів, які здатні витримати пряме влучення снаряду 150-мм калібру, для українських захисників у Донецькій області.

Згідно з пресрелізом, "Метінвест" продовжує виробляти для українських військових захисні споруди, підтримуючи з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Один із напрямів допомоги - виготовлення металевих укриттів, які зміцнюватимуть окопи, захищатимуть воїнів від артилерійських обстрілів.

Цього тижня "Метінвест", зокрема, передав три захисні споруди бригаді, яка відбиває постійні атаки ворога на Авдіївському напрямку.

"Ми передаємо одній із бригад, які тримають оборону навколо Авдіївки, три КВСУ. Це мобільні бліндажі, які можна використовувати як укриття, щоб забезпечувати максимально надійний захист від прильотів та обстрілів ворожої артилерії", - пояснює операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко. , якого цитує пресслужба

Такі модульні укриття виробляються на різних підприємствах групи. Конструкції збирають із хвилястої сталі за вдосконаленим проєктом, враховуючи потреби військових. Розмір кожної споруди – 6 м завдовжки, діаметр – більше 2 м. При цьому вони легко знаються на транспортуванні та переміщенні на інші позиції.

Мироненко зазначив, що ці укриття встановлять прямо на позиціях: "Вони будуть належним чином прикриті та обладнані, щоб у наших воїнів був максимальний комфорт та захист під час відпочинку та якихось побутових справ на лінії зіткнення".

На виготовлення однієї такої конструкції витрачається близько 400 годин.

У свою чергу, боєць ЗСУ Анатолій Зінченко констатував, що солдати дуже задоволені цими спорудами: "По-перше, кожен такий бліндаж прискорює будівництво укриттів у польових умовах. По-друге, така споруда дуже надійна, вона витримує навіть снаряди 155 мм. По-третє, бійцям всередині зручно. Одночасно там може розміститися до 30 осіб.

За його словами, всі модульні укриття багатофункціональні. Усередині є дерев'яні ліжка, а підйомна підлога можна використовувати як сховище. Кожна споруда обладнана спеціальними відсіками для зберігання стратегічних речей та військової амуніції. Для обігріву встановлюють грубки-буржуйки.

"У нас уже дві споруди працюють з нами на Авдіївському напрямку. Ще три ми отримали сьогодні і одразу будемо їх встановлювати. Також ми знаємо, що "Метінвест" виробляє для нашої бригади ще шість штук. Це не закриє всю ділянку фронту, яку ми тримаємо на Авдіївському напрямку, але захистить наших хлопців та допоможе їм упоратися з бойовими завданнями", – сказав Зінченко.

У пресрелізі нагадується, що мілітарна ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" – постійна суттєва допомога військовим. У її рамках лише металевих споруд виготовлено вже понад 70. На підприємствах групи їх планують виготовляти до закінчення війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvest.media/ru/page/metnvest-peredast-ponad-10-moblnih-ukrittv-dlya-ukranskih-zahisnikv-u-donecky-oblast?fbclid=IwAR1m0peWcH6P92GVAIJcBa8jADiS_icGByEN.