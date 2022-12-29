Економіка

13:03 29.12.2022

Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

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Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу з боку російських окупантів пошкоджено низку енергетичних об'єктів в Україні.

"Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні. Українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності. Збито 54 із 69 ракет", - написав Шмигаль у телеграмі.

Водночас, за словами прем'єра, не обійшлося без влучань та пошкоджень, зокрема в енергооб'єкти.

"У деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати. Дякуємо ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #енергетика #обстріли #шмигаль

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