Потепління в Україні дасть змогу завершити збирання кукурудзи – GrainTrade

На території України теплий циклон наступного тижня підніме температуру на 5-6 градусів Цельсія вище за норму, що дасть змогу завершити збирання кукурудзи, що залишилася на чверті запланованих площ.

Як повідомляється на сайті електронної зернової біржі GrainTrade у четвер, збирання цієї культури полегшить відсутність снігу на українських полях.

Водночас аналогічне потепління, що спостерігається в європейській частині РФ, не дасть їм змоги зібрати 10-15% кукурудзи, що залишилася на полях через шар снігу в 5-20 см на полях.

Стан озимих в Україні характеризується як нормальний, із невеликим дефіцитом вологи у ґрунті на півдні.

"Кліматичні зміни стали реальністю сьогодення. Згідно з доповіддю Всесвітньої метеорологічної організації, останні вісім років можуть стати найтеплішими за всю історію спостережень. Так, середня глобальна температура у 2022 році на 1,15 градуса Цельсія перевищувала середній показник 1850-1900 років, що проявилося у стрімкому таненні льодовиків", - зазначається у повідомленні зернової біржі.

За її даними, сильні опади фіксують у США, Бразилії та Аргентині, що сприятиме розвитку сільгоспкультур. При цьому в Індії з початку року зафіксовано аномальні хвилі спеки: кількість днів сильної спеки у 2022 році досягла 203, тоді як у 2019 році їх було 179, що негативно вплинуло на посіви пшениці озимої та знизило її врожай.

Як повідомлялося, до 23 грудня в Україні сумарно зібрано 20,2 млн тонн кукурудзи (+1,8 млн тонн за тиждень 16-23 грудня) із 3,1 млн га (+0,2 млн га), що становить 75% від запланованих площ.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці листопада, що врожай кукурудзи цьогоріч буде успішно зібраний до весни 2023 року, оскільки Україна вже має досвід збирання цієї культури взимку.