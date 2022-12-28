З початку серпня з українських портів експортовано вже 15,5 млн тонн зерна до 38 країн світу

З початку серпня і станом на кінець грудня з українських портів експортовано 15,5 млн тонн зерна до 38 країн світу, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Зазначено, що за цей період українські прикордонники оглянули вже близько 600 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі" щодо експорту продовольства з українських портів.

"Військовослужбовці Морської охорони ретельно оглядають кожне судно на предмет виявлення зброї та боєприпасів, вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Водночас перевіряють відповідність членів екіпажу та суднові документи", - наголошують у Держприкордонслужбі.