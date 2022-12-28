"Укргазвидобування" пробурило у 2022 році 47 нових свердловин, що можна порівняти з довоєнним показником

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) пробурило 47 нових свердловин, що є показником, який практично не відрізняється від довоєнного, повідомила група "Нафтогаз".

"47 нових свердловин у цьому році пробурило "Укргазвидобування". Цей показник практично не відрізняється від довоєнного. 10 місяців повномасштабної війни, постійних обстрілів, терору енергетичної інфраструктури зробили наших фахівців ще вмотивованішими та злішими", - зазначили в групі.

Як поінформували в "Нафтогазі", українські газодобувачі втрачають темпи видобутку газу на сході України, проте методично збільшують їх на заході.

"Нашим газовикам вдалося досягти рекордних показників буріння. У жовтні 2022 року буровий підрозділ "Укргазвидобування" - "Укрбургаз" - установив рекорд із місячної проходки буріння - 30 505 м", - констатували також у "Нафтогазі".

Як повідомлялося, ПАТ "Укргазвидобування" у 2021 році запустило в роботу 50 нових свердловин проти 41 у 2020 році.

Водночас УГВ у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% (на 527,3 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 13,666 млрд куб. м, товарного газу – на 3,6% (на 477,7 млрд куб. м), до 12 млрд 932,5 млн куб. м. Крім того, компанія у 2021 році знизила видобуток рідких вуглеводнів на 3,7% (на 23,4 тис. тонн) – до 614,5 тис. тонн.

УГВ у 2021 році пробурило та підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій з буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку 77 свердловин.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".