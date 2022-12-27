Економіка

14:23 27.12.2022

Arricano забезпечила свої ТРЦ незалежними джерелами електропостачання

2 хв читати
Arricano забезпечила свої ТРЦ незалежними джерелами електропостачання

Arricano Real Estate Plc, керуюча компанія та девелопер торговельно-розважальних центрів "Проспект", "РайON" у Києві, City Mall у Запоріжжі та "Сонячна галерея" у Кривому Розі, забезпечила свої ТРЦ незалежними джерелами електропостачання, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"У трьох ТРЦ уже встановлено потужні генератори, за кілька днів незалежним від енергопостачання стане і ТРК "Проспект". Завдяки підключенню всіх торговельних майданчиків до генераторів планувати шопінг стало значно легше, адже гості можуть відвідати наші торговельні центри у будь-який зручний час", - повідомила СЕО Arricano Анна Чуботіна.

Arricano також облаштувала у ТРК "Проспект" та ТРЦ "РайON" у Києві ENERGY SPACE – хаби єдності та підтримки українців, які, незважаючи на війну в Україні, продовжують працювати, навчатися, виховувати дітей і допомагати одне одному. Наприклад, відвідувачі можуть купити смаколики в супермаркетах торговельних центрів або взяти їжу з собою і безкоштовно підігріти її в мікрохвильовій печі на Food point, а також скористатися кулером із гарячою та холодною водою.

Є зони коворкінгу - Work space – де у зв'язку зі значним запитом збільшено кількість робочих місць та розширено зони покриття Wi-Fi. У січні планується запустити Family-простори із зоною настільних ігор та цікавих ініціатив для всієї родини.

"Arricano створила в торговельних центрах власні простори підтримки людей, щоб відвідувачі змогли безкоштовно отримати базові послуги та почуватися комфортно. Зараз, як ніколи, ми маємо допомагати одне одному та бути єдиними на всіх фронтах України", - зазначила СЕО Arricano Анна Чуботіна.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та керує п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) та земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також споруджує київський ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік сягнув $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

На грудень-2022 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом та Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера становить 70,86%.

Теги: #arricano_trading #arricano #arricano_group

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 15.12.2022
Arricano може провести делістинг акцій з AIM LSE

Arricano може провести делістинг акцій з AIM LSE

15:03 01.12.2022
Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

15:10 18.11.2022
Arricano та Київський національний університет імені Тараса Шевченка підписали Меморандум про співпрацю

Arricano та Київський національний університет імені Тараса Шевченка підписали Меморандум про співпрацю

15:26 30.09.2022
Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

15:19 30.09.2022
Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

13:02 14.09.2022
У торгових центрах Arricano відкрито 15 нових магазинів та закладів

У торгових центрах Arricano відкрито 15 нових магазинів та закладів

13:49 01.08.2022
Arricano за підсумками 2021 р. збільшила чистий прибуток у 1,8 раза

Arricano за підсумками 2021 р. збільшила чистий прибуток у 1,8 раза

13:52 27.06.2022
Директором із маркетингу компанії Arricano призначено Інну Морозову

Директором із маркетингу компанії Arricano призначено Інну Морозову

19:26 31.05.2022
Arricano зупиняє біржові торги з 1 липня до публікації фінансового звіту за 2021 рік

Arricano зупиняє біржові торги з 1 липня до публікації фінансового звіту за 2021 рік

14:04 24.12.2021
"Від мене для усіх" як новий діапазон соцапгрейдингових проєктів у ТРК "Проспект"

"Від мене для усіх" як новий діапазон соцапгрейдингових проєктів у ТРК "Проспект"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП має намір підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

МВФ очікує спаду ВВП України на 40,5% у IV кв.-2022 та 34,5% у I кв.-2023 і зростання на 6-21% у наступні кв.-2023

"Нафтогаз" за тиждень забезпечив 350 млн куб. м газу від норвезької Equinor та 100 млн куб. м за кредит ЄБРР

МВФ оцінює необхідний Україні імпорт газу у 2023 році в 5 млрд куб. м і фіндопомогу "Нафтогазу", ОГТСУ та ТКЕ у $3,6 млрд

"Укрзалізниця" досягла відстрочки виплат на 2 роки по євробондах на $895 млн

ОСТАННЄ

Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів мешканцям багатоповерхівок – мер Сєнкевич

Ахметов знову очолив рейтинг найбагатших бізнесменів України з капіталом $4,4 млрд - "Forbes Україна"

Дефіцит потужності в енергосистемі дещо скоротився через включення ще одного блоку ТЕС - "Укренерго"

"Укртрансгаз" акумулював із початку війни 15 млн грн на підтримку ЗСУ

У Києві та області поки що діють екстрені відключення світла, графіки не застосовуються - "ДТЕК"

MIGA має намір застрахувати ризики RBI на EUR50 млн для вивільнення додаткового капіталу для українського Райффайзен Банку

Законопроєкт про реформу містобудування розроблено з порушенням принципу прозорості та обліку громадської думки

МВФ допускає прострочену заборгованість та очікує відновлення повноважень Мінфіну зі збору даних

У БЕБ викрили посадових осіб одного з підприємств, які продавали зернову продукцію, ухиляючись від сплати податків на суму майже 9 млн грн

Швейцарія та США виділили через ЄБРР грант у EUR2,4 млн на допомогу в релокації для МСП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА