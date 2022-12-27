Arricano забезпечила свої ТРЦ незалежними джерелами електропостачання

Arricano Real Estate Plc, керуюча компанія та девелопер торговельно-розважальних центрів "Проспект", "РайON" у Києві, City Mall у Запоріжжі та "Сонячна галерея" у Кривому Розі, забезпечила свої ТРЦ незалежними джерелами електропостачання, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"У трьох ТРЦ уже встановлено потужні генератори, за кілька днів незалежним від енергопостачання стане і ТРК "Проспект". Завдяки підключенню всіх торговельних майданчиків до генераторів планувати шопінг стало значно легше, адже гості можуть відвідати наші торговельні центри у будь-який зручний час", - повідомила СЕО Arricano Анна Чуботіна.

Arricano також облаштувала у ТРК "Проспект" та ТРЦ "РайON" у Києві ENERGY SPACE – хаби єдності та підтримки українців, які, незважаючи на війну в Україні, продовжують працювати, навчатися, виховувати дітей і допомагати одне одному. Наприклад, відвідувачі можуть купити смаколики в супермаркетах торговельних центрів або взяти їжу з собою і безкоштовно підігріти її в мікрохвильовій печі на Food point, а також скористатися кулером із гарячою та холодною водою.

Є зони коворкінгу - Work space – де у зв'язку зі значним запитом збільшено кількість робочих місць та розширено зони покриття Wi-Fi. У січні планується запустити Family-простори із зоною настільних ігор та цікавих ініціатив для всієї родини.

"Arricano створила в торговельних центрах власні простори підтримки людей, щоб відвідувачі змогли безкоштовно отримати базові послуги та почуватися комфортно. Зараз, як ніколи, ми маємо допомагати одне одному та бути єдиними на всіх фронтах України", - зазначила СЕО Arricano Анна Чуботіна.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та керує п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) та земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також споруджує київський ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік сягнув $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

На грудень-2022 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом та Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера становить 70,86%.