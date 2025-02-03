Група Arricano в Україні підвела підсумки соціальних та благодійних ініціатив у 2024 році

Група компаній Arricano в Україні — провідний девелопер та оператор чотирьох торговельних центрів (ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON", ТРК "Сонячна Галерея" та ТРК CITY MALL) — від початку повномасштабної війни і до сьогодні активно реалізує благодійні проєкти та ініціативи, спрямовані на допомогу Силам оборони України, розвиток громад та підтримку людей.

«Ми завжди розуміли роль, яку обʼєкти компаній відіграють для місцевих спільнот, тому з перших днів широкомасштабного вторгнення акумулювали ресурси і робили все задля допомоги тим, хто її потребує, — каже Анна Чуботіна — Генеральний директор ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», яка керує об’єктами Arricano в Україні. — Попри те, що у 2024 році бізнес Групи знаходився під постійним тиском з боку силових структур, ми продовжували інвестувати у реалізацію соціальних та благодійних проєктів».

Ключовим напрямком для Групи була і залишається допомога Силам Оборони України. У 2024 році компанії Групи Arricano в Україні передали понад 4,2 млн грн на закупівлю дронів DJI Mavic 3, 4-канальних РЕБів, акумуляторів до FPV-дронів, зарядних станцій Bandera Power 430 S, EcoFlow DELTA 2 MAX, засобів тактичної медицини тощо. Партнерами цих ініціатив стали ГО "Зграя ЮА", бригада "Буревій" НГУ, ГО "Спілка поранених військових України "Міцні 300" й інші волонтерські організації та фонди.

Другим важливим напрямком КСВ-стратегії є підтримка громад. Для реалізації цього наміру у 2024 році компанії Групи ініціювали низку благодійних та соціальних проєктів, серед яких — великий благодійний концерт зі збором коштів для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1, суспільно важлива ініціатива до Міжнародного дня людей похилого віку, цикл заходів "Суботи турботи" з безоплатними медичними консультаціями від провідних практикуючих лікарів, первинними обстеженнями та просторами арттерапії, Дні спорту, City пікнік, Mother Relax Day та багато іншого.

Окрім цього, фокус своєї уваги Arricano спрямувала на культурно-просвітницькі заходи та підтримку освітньої сфери. Так, у межах благодійної акції "Збери дитину до школи" компанії Arricano в Україні надали адресну допомогу дітям ВПО та забезпечили Освітній хаб — проєкт для переміщених з тимчасово-окупованих територій Запорізької області вчителів, необхідними матеріалами для безперебійної реалізації освітніх програм. Декілька спільних проєктів компанії реалізували з проактивними студентами провідних вишів — КНУ імені Тараса Шевченка, Маріупольського державного університету, Національного університету "Запорізька політехніка", Національного університету фізичного виховання і спорту України, Криворізького державного педагогічного університету.

Окрім цього, компанії Групи протягом року підтримували багатодітні та малозабезпечені родини. Серед таких ініціатив — проєкт "Подаруй щасливу мить", що був реалізований командою ТРК «Проспект» та БФ «Добряк» із залученням партнерів і відвідувачів, а також вручення традиційних новорічних подарунків дітям з багатодітних сімей ГО "ЩАСЛИВА".

Окремим напрямом соціальної активності компаній Групи Arricano в Україні багато років є екологічні ініціативи та допомога тваринам. У квітні девелопер разом із спільнотою ТРК "Проспект" традиційно висадив у київському парку "ДШК" катальпи, бузок, а також кущі форзиції та спіреї. Таким чином, зелена територія, якою з 2023 року опікується ТРК, була відчутно розширена. До екологічних акцій ТРК "Сонячна Галерея" з прибирання та благоустрою долучалися криворіжці, а ТРК CITY MALL згуртував запоріжців на весняній толоці. Також впродовж року ТРК Групи Arricano в Україні підтримували притулки для тварин, збираючи корм, теплий одяг та інші необхідні речі.

"Arricano продовжуватиме створювати умови для розвитку громад, підтримувати військових та впроваджувати ініціативи, адже ми впевнені, що системний бізнес повинен залишатися відповідальним попри будь-які зовнішні обставини", — додала Анна Чуботіна — Генеральний директор керуючої компанії.

Більше інформації про проєкти Arricano в Україні читайте на офіційному сайті або Facebook-сторінці девелопера.