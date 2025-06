Результати роботи ТЦ Arricano у Кривому Розі та Запоріжжі демонструють перспективи відбудови і розвитку цих міст

Сталість економічних показників торгових центрів Arricano у Кривому Розі та Запоріжжі демонструють перспективи відбудови і розвитку цих міст, підкреслила генеральна директорка ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна на Live Connect meeting у межах CEEQA у Варшаві.

"Торговельний центр CITY MALL у Запоріжжі зберігає 0% вакантність, незважаючи на падіння доходів через постійні обстріли та тривоги, які можуть займати до половини робочого часу. Сталість такого показника як заповнюваність та позитивний тренд відновлення відвідуваності демонструють перспективи відбудови і розвитку цих міст. На нашу думку, вони мають значний потенціал, якщо їх відбудову підтримуватимуть на національному та міжнародному рівнях. Великі торгові центри відіграють важливу роль для місцевих громад та загальної економічної ситуації регіонів, тому попри всі виклики Arricano продовжує інвестувати в розвиток своїх ТРК у прифронтових містах", - зазначила Чуботіна.

CEO Arricano зауважила, що кількість мешканців Києва залишилася на довоєнному рівні через внутрішню міграцію, а у таких містах, як Запоріжжя та Кривий Ріг, населення, ймовірно, зменшилося на 20-30%, якщо виходити з оцінки обсягів роздрібної торгівлі.

"Ситуація залежить від того, де знаходиться ваш проєкт. Наприклад, у наших об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі ситуація дуже відрізняється від Києва, де ми досягли результатів, які більш-менш відповідають довоєнному рівню", — додала Чуботіна.

Вона продемонструвала гостям церемонії CEEQA 2025, як виглядає повністю відновлений компанією Arricano торговельний центр "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, який постраждав через ракетну атаку на місто в січні 2024 року, та наголосила на важливості залучення інвестицій для підтримки українських міст навіть під час війни.

Сentral & Eastern European Real Estate Quality Awards (CEEQA) – один з наймасштабніших конкурсів нерухомості в Європі. Щорічна галузева премія, заснована у 2003 році, визначає кращі проєкти, бренди та компанії за попередній календарний рік.

Цьогоріч серед номінантів була компанія LLC Arricano Real Estate надалі — Arricano) у номінації Developer of the Year та її CEO Анна Чуботіна у номінації Industry Professional of the Year.

Під час CEEQA відбувається низка заходів, зокрема дискусія Live Connect meeting. Цього року, окрім CEO Arricano, участь у ній взяли представники українського real estate бізнесу. Зокрема, Андрій Бринзило (Argo Capital Property Ukraine), Ганна Корягіна (Nhood), Максим Гаврюшин (Budhouse Group), а також Володимир Тимочко (Dragon Capital).

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр), через свої дочірні українські компанії, володіє 4 торговими центрами в Україні — ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у м. Київ, ТРК CITY MALL у м. Запоріжжя та ТРК "Сонячна Галерея" у м. Кривий Ріг. За підсумками року всі ТРК групи прийняли понад 21 млн відвідувачів супроти 23 млн осіб у 2023 році. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.