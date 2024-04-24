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17:31 24.04.2024

До складу журі одного з наймасштабніших конкурсів нерухомості в Європі увійшла СЕО Arricano Анна Чуботіна

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До складу журі одного з наймасштабніших конкурсів нерухомості в Європі увійшла СЕО Arricano Анна Чуботіна

СЕО Arricano Анна Чуботіна увійшла до складу журі одного з наймасштабніших конкурсів нерухомості в Європі — Central & Eastern European Real Estate Quality Awards 2024 (CEEQA).

Премія CEEQA широко визнана як найбільш престижна щорічна галузева премія, яка відзначає найкращі проєкти, компанії та професіоналів галузі минулого календарного року.

Номінантів оцінює журі, до складу якого щороку обирається 36 найдосвідченіших і найвпливовіших бізнес-лідерів, які представляють провідні компанії, що займаються девелопментом, інвестиціями, фінансами, будівельними послугами та консалтингом у країнах Центрально-Східної та Південно-Східної Європи.

Цьогоріч до складу журі приєдналася CEO Arricano Анна Чуботіна. Вона має більш ніж 20-річний досвід роботи в управлінні комерційною нерухомістю і розвитку бізнесу, співпрацювала з міжнародними та локальними забудовниками, інвесторами і роздрібними мережами та вже понад 5 років є генеральною директоркою компанії Arricano — провідного девелопера України.

У 2024 році до фінального шорт-листа CEEQA ввійшли 4 проєкти з України: UNIT.City в номінації Office development of the year та Linden Luxury Residences, Greenville Residence й Triiinity в номінації Residential development of the year.

Фінальне голосування журі відбудеться 14 травня, а 15 травня будуть нагороджені переможці в усіх номінаціях.

"Рада доєднатись до журі головної щорічної галузевої нагороди за лідерство у сфері інвестицій у комерційну нерухомість у Європі CEEQA 2024, аби разом з колегами визначити ключові досягнення галузі та обрати переможців в усіх номінаціях. Я високо ціную рівень експертності журі та прозорість процедури суддівства і визначення переможців, які вже багато років є невід’ємною складовою репутації CEEQA і високо оцінюються на міжнародному рівні. Участь у таких подіях у галузі нерухомості дає можливість ознайомитись з найкращими європейськими проєктами, обмінятись знаннями та досвідом, обговорити з колегами тренди та визначити перспективи і можливості відновлення й розвитку ринку комерційної нерухомості України після перемоги.

Щиро вітаю українських колег, чиї проєкти були гідно оцінені професійною спільнотою та увійшли до шорт-листа – списку номінантів, серед яких журі визначить переможців у кожній категорії, – і бажаю перемоги", - зауважила Анна Чуботіна.

14 травня Анна доєднається до закритої зустрічі європейських експертів, присвяченої обговоренню викликів для індустрії нерухомості під час війни та визначенню можливостей для подальшого відновлення і розвитку України після перемоги.

Більше про новини Arricano читайте на офіційному сайті або на сторінці компанії у Facebook.

 

Теги: #конкурс #нерухомість #arricano #чуботіна #ceeqa

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