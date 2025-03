Arricano та Анна Чуботіна – номінанти престижної міжнародної премії CEEQA 2025

Arricano та її СЕО Анна Чуботіна увійшли до списку номінантів одного з наймасштабніших конкурсів у сфері нерухомості в Європі — Central & Eastern European Real Estate Quality Awards 2025 (CEEQA).

Цьогоріч Arricano претендує на нагороду в категорії Developer of the Year, а Анна Чуботіна, яка має понад 20-річний досвід у сфері комерційної нерухомості, бізнес-розвитку та співпраці з міжнародними й локальними інвесторами, номінована на титул Industry Professional of the Year.

Серед номінантів від України у різних категоріях також представлені: Karavan Outlet Shopping Mall, Dragon Capital, Asters Ukraine, Budhouse Group, KAN Development, Mandarin Plaza Group та інші.

CEEQA — це головна галузева премія для лідерів ринку комерційної нерухомості Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Вона вважається найавторитетнішим визнанням у сфері завдяки прозорому процесу оцінювання, який здійснює впливове журі з 46 експертів галузі. Премія охоплює 18 країн і є ключовим індикатором успіху на ринку.

У журі Україну в 2025 представляють Ганна Корягіна, CEO Ukraine, International Leasing Director, Nhood та Андрій Бринзило, CEO, ARGO Capital Property Ukraine.

Церемонія нагородження відбудеться 21 травня у Варшаві та збере понад 600 топменеджерів і експертів з усього регіону. Короткий список кандидатів після першого туру суддівства буде опубліковано 15 квітня.

Бажаємо всім номінантам успіху та заслужених перемог!