Отриманий сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №4 комплексу Krona Park II!

Шановні клієнти, раді повідомити, що Державною інспекцією архітектури та містобудування України видано сертифікат ІУ123250404640 від 10.04.2025 р. про прийняття в експлуатацію будинку №4 житлового комплексу Krona Park II (м. Бровари), що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. Наступний крок — присвоєння будинку поштової адреси та видача ключів власникам квартир.

Krona Park II став продовженням легендарного проєкту Krona Park, який настільки припав до душі клієнтам, що девелопер вирішив створити нову — удосконалену версію комплексу. І це не дивно, адже немає нічого кращого, ніж жити поруч з парком та хвойним лісом й одночасно мати зручне сполучення зі столицею. Наразі в процесі будівництва ще 8 будинків комплексу.

Щиро вдячні за довіру й бажаємо щасливого майбутнього вашим родинам у житловому комплексі Krona Park II від Alliance Novobud!