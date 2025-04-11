Форум «Industrial Evolution» відбудеться 24 квітня 2025 року в Індустріальному парку «Біла Церква»

24 квітня 2025 року в Індустріальному парку «Біла Церква» відбудеться міжнародний форум «Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку». Подія збере понад 1000 лідерів виробничого сектору, представників уряду та місцевої влади з усієї України, інвесторів, банкірів і міжнародних партнерів для обговорення майбутнього української промисловості, її масштабування, залучення інвестицій та впровадження інновацій.

В умовах, коли війна зруйнувала третину промислового потенціалу України, країна потребує не просто відновлення, а повного перезавантаження виробничого сектору. Індустріальні парки, акселератори, міжнародні інвестиції, сучасні виробничі екосистеми та інновації — це те, що визначає вектор промислового розвитку України.

«Для економічного успіху Україні потрібні потужні інноваційні виробництва. Ми бачимо, як через розвиток промисловості цього досягли інші розвинені країни — Туреччина, Польща, Чехія, Румунія. Ми з командою вже реалізували індустріальний парк в Білій Церкві, і це досвід, яким ми готові ділитися, щоб в країні з’являлися сотні нових точок зростання. Тому ми створили платформу, щоб бізнес, держава та інвестори мали можливість знайти ефективні рішення розвитку виробництва в Україні — вже сьогодні, не чекаючи кращих часів», — зазначає Василь Хмельницький, засновник холдингу UFuture та ініціатор форуму.

У програмі — 4 панельні дискусії, присвячені ключовим викликам і перспективам розвитку промислового сектору України. У фокусі обговорень — інструменти державного стимулювання, регіональні програми підтримки, податкова політика, доступ до фінансування, впровадження технологій та інновацій. А також трансформація професійно-технічної освіти під потреби нової індустрії, розвиток індустріальних парків, залучення іноземних інвестицій і практичний досвід міжнародних компаній, які вже розміщують виробництва в Україні.

На форумі діятиме експозона Made in Ukraine техніки для промисловості та міської інфраструктури.

Українські компанії з усієї країни представлять інновації у сферах автоматизації виробництва, будівництва, транспорту та електроніки. Серед експонатів — роботизовані рішення, промислові 3D-принтери, швидкісні зарядні станції, вентиляційні системи, будівельна та спеціалізована техніка, інноваційні зварювальні комплекси, комплектуючі для електроніки тощо.

Також під час заходу відбудеться відкриття нового заводу фінської корпорації Peikko Group — світового лідера у виробництві тонких міжповерхових конструкцій та технологій з'єднання для збірного та монолітного будівництва. Завод, розташований у Індустріальному парку «Біла Церква», стане важливим кроком у відбудові України. Учасники форуму першими ознайомляться з його виробничими потужностями та технологіями.

Організатори:

Індустріальний парк «Біла Церква»

Київська обласна військова адміністрація

Київський міжнародний економічний форум

Участь безплатна. Детальна інформація про програму, спікерів та реєстрація — на сайті: https://industry.forumkyiv.org/

Акредитація медіа до 20 квітня: https://bit.ly/4co8ISn

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