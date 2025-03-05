Колодій у ТРК: як Arricano популяризує українську культуру?

Група компаній Arricano в Україні розпочала весну з традиційного об’єднання відвідувачів усіх своїх ТРК на народному заході — Колодій (або, як його ще називають, Масниця), аби нагадати українцям, якою прекрасною, багатогранною та неповторною є культура кожного куточка нашої країни.

2 березня ТРК "Проспект" об’єднав і дорослих, і дітей, аби продемонструвати, як вдало може поєднуватися автентика та сучасні розваги. Відвідувачі поринули в атмосферу традиційних українських ремесел завдяки серії тематичних майстер-класів, що представляли різні регіони України: розпис глиняної музичної пташки (схід України), виготовлення ляльки-мотанки — оберега, що бере свій початок із Чернігівщини (північ України), ліплення горлиць із полімерної глини (південь України), Петриківський розпис на посуді (центр України), створення солом’яних оберегів (захід України).

Усі охочі могли не лише проявити творчі здібності, а й дізнатися більше про культурну спадщину різних куточків України. Святкову атмосферу доповнили інтерактивні розваги, виступи артистів і частування млинцями, а також шоу-постановка за участі акробата Мольфара та Мавки на ходулях. Також до зустрічі весни й шанування Колодія долучилися дві дитячі школи: Народний художній колектив ансамблю народного танцю "Гопак" та Школа джазового мистецтва.

"Просвітницькі та культурні проєкти, спрямовані на популяризацію української культури та донесення її філософії, є одним із векторів подієвого маркетингу групи компаній Arricano. Українська культура надзвичайно багатогранна та неповторна, тому ми прагнемо показати її самобутність якомога ширшому колу наших відвідувачів, залучаючи їх до практичних цікавих майстер-класів, розповідаючи про історію кожного краю, наші давні традиції й свята. Ми об’єднуємо українців та наголошуємо на важливості жити, а не чекати слушного моменту для пізнання нового, реалізації своїх планів та особистого розвитку", — зауважила директорка з маркетингу групи компаній Arricano Інна Морозова.

директорка з маркетингу групи компаній Arricano Інна Морозова

ТРЦ "РайON" присвятив день створенню власних символів весни, подарував дітям лялькову виставу "Весняне пробудження природи разом із Мавкою", яка занурила глядачів у чарівний світ традицій та обрядів, а також частував відвідувачів гарячими млинцями від партнера заходу — супермаркету "Сільпо". Веселі хороводи, інтерактивна програма з тематичними персонажами додали весняного настрою та гарних емоцій.

Аби подарувати позитивні емоції дітям та надати можливість відпочити й гарно провести час дорослим, попри наближеність до лінії фронту група компаній Arricano продовжує створювати заходи для всієї родини у своїх торговельних комплексах у Кривому Розі та Запоріжжі.

Зустріч Колодія та перших днів весни у ТРК "Сонячна Галерея" відбулася в атмосфері тепла, радості та шанування українських традицій. Гості заходу не лише насолодились цікавою програмою, а й скуштували смачні вареники та млинці від "Сільпо".

Діти з особливим захопленням брали участь у майстер-класі з виготовлення пташок. Кожен міг обрати власний стиль та колір, створюючи яскраві символи весни. Протягом заходу ведучий розповідав гостям цікаві факти про традиції Колодія та зустріч весни, а анімаційна програма додала ще більше позитиву, енергії та веселощів.

Гарним доповненням автентичного Колодія став виступ зразкового ансамблю української пісні "Ожина". Народна музика об’єднала гостей, і багато хто не лише підспівував, а й охоче долучався до танців, створюючи справжню атмосферу весняного пробудження.

Особливим був Колодій і у ТРК CITY MALL: захід поєднав народні традиції з козацькими розвагами. Запоріжці охоче долучилися до традиційних обрядових забав, майстер-класу із розпису козацької шаблі, де кожен учасник міг створити власний унікальний дизайн цього символу сили та мужності. Який Колодій без частування? ТРК CITY MALL спільно з "Сільпо" пригощали всіх відвідувачів смачними млинцями й варениками з різними начинками.

Однією з головних подій дня став виступ вихованців дитячо-юнацької спортивної школи "Спас", які продемонстрували свої вміння у бойовому мистецтві та національних традиціях. Після виступу ведучий урочисто нагородив кожного учасника школи подарунками від ТРК CITY MALL.

Проведення Колодія у всіх ТРК Arricano ще раз довело, що українські традиції — це живий культурний код, який об’єднує родини, створює теплі спогади та надихає на збереження нашої спадщини. Arricano з гордістю підтримує народні свята та створює незабутні моменти для відвідувачів своїх торговельних комплексів у трьох містах України.

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